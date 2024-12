La BERD alloue 690 millions de dirhams pour les ports de Casablanca et Jorf Lasfar

Marsa Maroc a annoncé, ce vendredi, la signature d’un accord de financement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) d’un montant de 690 millions de dirhams, soit environ 65 millions d’euros. Cet accord porte sur plusieurs projets visant à accroître les capacités et améliorer l’efficacité des opérations dans les terminaux polyvalents gérés par la société dans les ports de Casablanca et de Jorf Lasfar.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Cet engagement financier a été officialisé par Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, et Tarik El Aroussi, directeur général de Marsa Maroc. L’accord couvrira des travaux d’infrastructure destinés à l’extension des capacités des terminaux polyvalents de Marsa Maroc dans ces deux ports stratégiques, ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements. Parmi ces équipements, on retrouve des grues électriques sur rails et des grues hybrides, qui permettront d’optimiser la manutention des cargaisons.

Les projets envisagés visent à améliorer la durabilité des infrastructures portuaires. L’acquisition de grues sur rails électriques, plus efficaces, permettra non seulement d’augmenter la capacité de traitement des cargaisons, mais aussi d’accroître l’efficacité énergétique. En effet, l’utilisation de ces grues contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par cargaison, dans un effort de respect des engagements environnementaux du Maroc.

Marsa Maroc : augmenter l’attractivité de ses terminaux

Par ailleurs, le projet intègre des mesures de résilience climatique dans la conception des quais du terminal polyvalent de Jorf Lasfar. Ces travaux de génie civil sont pensés pour contrer l’impact du changement climatique, notamment en prenant en compte l’élévation du niveau de la mer. Ainsi, ces améliorations visent à rendre les infrastructures portuaires plus robustes face aux défis environnementaux à venir.

Dans son communiqué, Tarik El Aroussi a souligné que ce financement permettra à Marsa Maroc d’augmenter l’attractivité de ses terminaux, tout en fournissant à ses clients des installations portuaires modernes et durables. Il a également ajouté que cette initiative renforcera la compétitivité du commerce marocain en offrant des capacités de traitement accrues, ce qui sera bénéfique pour l’économie nationale.

BERD pour moderniser des infrastructures portuaires marocaines

Les investissements dans les infrastructures portuaires s’inscrivent dans une dynamique de modernisation du secteur maritime marocain, essentiel pour le commerce international du pays. Grâce à ces projets, le Maroc ambitionne de maintenir sa position en tant que hub portuaire important en Afrique du Nord et de continuer à attirer les investisseurs et les opérateurs internationaux.

En somme, cet accord entre Marsa Maroc et la BERD représente un pas important vers la modernisation et la durabilité des infrastructures portuaires marocaines, tout en renforçant la compétitivité et l’attractivité du pays sur la scène commerciale internationale.