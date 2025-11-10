La Banque africaine de développement mise sur la COP30 pour accélérer la transition énergétique du continent

Hélène Bailly

Lecture 2 min.
Ecologie (illustration)
Ecologie (illustration)

Face aux défis climatiques qui frappent l’Afrique de plein fouet, Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement, place de grands espoirs dans la COP30 de Belém, au Brésil. Il veut mobiliser les financements nécessaires à l’adaptation du continent et renforcer sa voix dans les négociations climatiques mondiales.

L’Afrique ne contribue qu’à hauteur de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit de manière disproportionnée les conséquences du changement climatique. C’est dans ce contexte que Sidi Ould Tah, à la tête de la BAD, intensifie ses efforts diplomatiques en vue de la COP30 qui se tiendra au Brésil en novembre 2025.

Un plaidoyer pour la justice climatique

Le président de la BAD insiste sur la nécessité d’une approche différenciée qui reconnaisse la vulnérabilité particulière du continent africain. Selon lui, les pays développés doivent non seulement honorer leurs engagements financiers passés, mais aussi augmenter substantiellement leur contribution pour permettre à l’Afrique de s’adapter aux bouleversements climatiques tout en poursuivant son développement économique.

Au cœur de la stratégie défendue par Sidi Ould Tah figure la question énergétique. Avec 600 millions d’Africains toujours privés d’électricité, la BAD plaide pour une transition énergétique qui ne sacrifie pas le développement. L’institution financière panafricaine promeut ainsi un mix énergétique incluant le gaz naturel comme énergie de transition, aux côtés des énergies renouvelables, pour répondre aux besoins urgents d’industrialisation du continent.

Mobilisation financière et partenariats stratégiques

La BAD s’est fixé des objectifs ambitieux pour la COP30, notamment la mobilisation de 25 milliards de dollars d’ici 2025 pour le financement climatique. Sidi Ould Tah mise sur le renforcement des partenariats Sud-Sud, particulièrement avec le Brésil, pays hôte de la COP30, pour créer des synergies entre pays en développement partageant des défis similaires.

Cette approche pragmatique défendue par la BAD veut redéfinir les termes du débat climatique mondial. Ainsi, l’objectif est de placer l’équité et le développement durable au centre des négociations de Belém.

Masque Africamaat
Spécialiste de l'actualité d'Afrique Centrale, mais pas uniquement ! Et ne dédaigne pas travailler sur la culture et l'histoire de temps en temps.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Illustration IA Affaire des Ports africains de Bolloré

L’affaire Bolloré : quand la justice française se penche sur les concessions portuaires africaines

Douze ans après l'ouverture de l'instruction, l'affaire des ports africains de Vincent Bolloré soulève des questions essentielles sur les pratiques des entreprises françaises en...
Les nominés des CAF Awards

Trois Marocains en lice pour le « But de l’année » aux CAF Awards 2025

L’Afrique retient son souffle avant la cérémonie des CAF Awards 2025, où treize buts d’anthologie rivalisent pour décrocher le titre de plus belle réalisation...
Intelligence artificielle

L’Intelligence Artificielle en Afrique : entre promesses de transformation et défis d’appropriation

Avec une population jeune représentant 70% de ses habitants et des innovateurs qui développent des solutions adaptées aux réalités locales, l'Afrique participe activement à...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025