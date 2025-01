La 5e édition du Cyber Africa Forum s’installe à Cotonou

Prévu les 24 et 25 juin, cet événement phare de la cybersécurité et du numérique en Afrique bénéficie du soutien des ministères béninois de l’Économie et des Finances. Il est également appuyé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation.

Le Cyber Africa Forum (CAFa) franchit une étape majeure en déplaçant son édition 2025 à Cotonou, au Bénin, après plusieurs années en Côte d’Ivoire. Prévu pour les 24 et 25 juin, cet événement phare de la cybersécurité et du numérique en Afrique bénéficie du soutien des ministères béninois de l’Économie et des Finances ainsi que du Numérique et de la Digitalisation. L’objectif : renforcer les coopérations et consolider la résilience numérique du continent.

Une plateforme d’influence pour les décideurs et innovateurs

Depuis sa création, le Cyber Africa Forum a réuni plus de 6 000 participants et 80 entreprises leaders en Afrique et dans le monde. La 5e édition promet d’attirer plus de 1 000 participants, dont des acteurs institutionnels, des chefs d’entreprise, des startups et des experts en cybersécurité. L’événement mettra en avant les enjeux liés à l’intelligence artificielle, la protection des infrastructures critiques et la cyber-résilience des états et des entreprises.

Le choix de Cotonou n’est pas anodin. Le Bénin se distingue par son dynamisme dans le domaine numérique, grâce à une stratégie ambitieuse portée par le gouvernement. L’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) joue un rôle clé dans le développement d’une économie numérique solide et sécurisée. L’organisation du CAF à Cotonou témoigne de l’engagement du pays à se positionner en leader de l’innovation en Afrique de l’Ouest.

Un programme riche en débats et innovations

Les deux jours du forum seront ponctués de tables rondes, de conférences et de rencontres stratégiques. Parmi les thèmes abordés : la création d’un cadre réglementaire harmonisé, le renforcement des infrastructures numériques, la cybersécurité des entreprises et le rôle de l’intelligence artificielle dans le développement africain. Un accent particulier sera mis sur l’inclusion, avec des initiatives comme le programme Cyber Africa Women et des compétitions telles qu’un hackathon et un exercice de gestion de crise.

Selon Franck Kié, Commissaire Général du CAF, cette 5e édition représente une opportunité stratégique pour renforcer la coopération numérique à l’échelle continentale. En mettant en lumière les initiatives locales et en favorisant le partage d’expertise, le forum ambitionne de positionner l’Afrique comme un acteur majeur du numérique mondial.