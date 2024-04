L’UE alloue 47 millions d’euros au Bénin pour lutter contre le terrorisme

Le Bénin, dans sa farouche lutte contre le terrorisme, aura un appui conséquent de l’Union européenne qui compte mettre une enveloppe de 47 millions d’euros à la disposition de ce pays ouest-africain.

L’Union européenne (UE) a annoncé, vendredi, une aide de 47 millions d’euros pour soutenir les efforts du Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Cette contribution significative permettra au pays d’acquérir des équipements et des technologies de pointe pour renforcer ses capacités sécuritaires et mieux contrer les menaces terroristes dans les régions septentrionales.

Engagement ferme de l’UE aux côtés du Bénin

Les fonds débloqués par l’UE serviront notamment à l’acquisition de drones et d’avions de collecte de renseignements, ainsi que de matériel et d’équipements destinés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Ces outils essentiels permettront aux forces béninoises de surveiller plus efficacement les zones frontalières, de collecter des renseignements cruciaux sur les mouvements des groupes terroristes et de mener des opérations ciblées contre leurs bastions.

L’annonce de cette aide intervient alors que le Bénin fait face à une recrudescence d’attaques terroristes, en particulier dans les régions septentrionales proches du Mali et du Burkina Faso. L’UE réaffirme ainsi son engagement ferme à soutenir les pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Partenariat renforcé pour une sécurité régionale

Cette aide de l’UE s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large entre l’Union européenne et le Bénin, visant à renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, le développement et la gouvernance. L’UE continuera à travailler aux côtés du Bénin et des autres pays du Sahel pour relever les défis communs et construire un avenir plus sûr et plus prospère pour la région.

En plus de l’aide financière, l’UE apporte également son expertise et son soutien technique aux autorités béninoises pour renforcer leurs capacités de lutte contre le terrorisme. L’Union européenne est déterminée à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique de l’Ouest.