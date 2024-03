Bénin : deux écoles brûlées par de présumés djihadistes à Karimama

Dans la nuit du dimanche à ce lundi, des individus armés non identifiés (IANI) ont pris d’assaut deux écoles dans la ville de Karimama, dans l’extrême nord du Bénin. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Des individus armés non identifiés (IANI) ont encore frappé à Karimama, commune la plus septentrionale du Bénin, proche de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, et située dans la zone rouge des localités béninoises menacées par les djihadistes. L’attaque, qui s’est produite dans la nuit du dimanche au lundi, a visé deux écoles primaires publiques : celle de Garbékoara et celle de Kara, toutes deux situées dans l’arrondissement de Kompa. Les bâtiments de ces écoles ont été incendiés et des vivres de la cantine scolaire emportés par ces individus qui ont réussi à se volatiliser dans la nature. Cependant, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée.

Des communes menacées

Depuis 2019, Karimama et d’autres communes du Nord-Bénin sont frappées par une série d’attaques qui font de la région l’une des plus exposées au risque djihadiste dans le pays. En avril 2022 par exemple, le commissariat de Monsey, un des arrondissements de Karimama, avait été pris d’assaut par des individus armés. Le commissariat avait été brûlé ainsi qu’un véhicule. Un policier avait perdu la vie. En dehors de Karimama, les communes de Banikoara, Matéri, Kérou, Sègbana, Cobly et Tanguiéta font également partie de la zone rouge placée sous couvre-feu, depuis le 10 mars 2023.

L’armée n’est pas restée inactive face à la menace djihadiste. À partir de 2022, l’opération Mirador sera déployée pour renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place. Composée de quelque 3 000 hommes, cette opération a pour mission de juguler au Bénin la tentative de percée du phénomène djihadiste qui sévissait, depuis des années, dans le Sahel et qui cherche à s’étendre dans les pays côtiers de la baie du Bénin. Selon un bilan présenté à la mi-janvier par l’armée, environ une centaine de présumés terroristes ont déjà été neutralisés, depuis le lancement de l’opération Mirador contre une trentaine de pertes dans ses propres rangs.