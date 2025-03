L’ONU suspend son aide humanitaire en Afrique de l’Ouest faute de fonds

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a averti qu’il arrêterait ses opérations d’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest, en raison d’un manque de financement. La suspension de l’aide exposera plus de 50 millions de personnes au risque de famine cet été.

« En avril 2025, le déficit de financement obligera le PAM à suspendre son aide alimentaire et nutritionnelle à deux millions de personnes touchées par la crise, notamment les réfugiés soudanais au Tchad, les réfugiés maliens en Mauritanie, les personnes déplacées internes et les familles vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria », a expliqué le PAM dans un communiqué cité par la source.

Grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Cette agence des Nations Unies a déclaré avoir un besoin urgent de 620 millions de dollars, soit environ 570 millions d’euros, pour assurer la continuité du soutien aux personnes touchées par la crise au Sahel et au Nigeria au cours des six prochains mois. La dernière évaluation régionale de la sécurité alimentaire, réalisée en décembre de l’année dernière, montre que l’Afrique de l’Ouest est au milieu d’une grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

On estime également que près de 53 millions d’hommes, de femmes et d’enfants seront confrontés à une faim aiguë entre juin et août de cette année. La crise dans cette région d’Afrique est alimentée par les conflits, les déplacements forcés de populations, les crises économiques et les graves perturbations climatiques, avec des inondations dévastatrices en 2024, qui ont touché plus de six millions de personnes, dont le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, précise la même source.