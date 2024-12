La famine s’aggrave en Afrique : le PAM lance un cri d’alarme

La situation alimentaire en Afrique se détériore rapidement, alertent les Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a tiré la sonnette d’alarme sur l’aggravation de la malnutrition dans plusieurs pays du continent, notamment en Afrique australe et en République démocratique du Congo (RDC).

En Afrique australe, des millions de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire en raison de sécheresses prolongées. L’Angola, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe sont particulièrement touchés. Au Mozambique, les récoltes ont été quasi nulles et de nombreuses familles souffrent de la faim. Au Malawi, près de la moitié des récoltes de maïs ont été détruites.

La RDC, un autre foyer de crise

La situation est tout aussi alarmante en RDC, où un quart de la population souffre de malnutrition. Les conflits armés, les catastrophes naturelles et les épidémies ont fragilisé les systèmes alimentaires et poussé des millions de personnes au bord de la famine. Les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika sont les plus touchées.

Pour faire face à cette crise alimentaire sans précédent, le PAM a besoin d’urgence de fonds supplémentaires. L’organisation onusienne a lancé un appel à la solidarité internationale pour aider les populations les plus vulnérables.

Un manque de financement critique

Le PAM souligne la nécessité d’investir dans des solutions à long terme pour renforcer la résilience des populations face aux chocs climatiques et aux conflits. Il s’agit notamment de développer l’agriculture durable, d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, et de renforcer les systèmes de protection sociale.

La crise alimentaire en Afrique constitue un enjeu humanitaire important. Les conséquences pourraient être désastreuses pour des millions de personnes. La communauté internationale est attendue pour apporter une aide humanitaire d’urgence et soutenir les efforts de développement à long terme.