L’OMS alerte sur la contrefaçon d’antibiotiques dans deux pays africains

L’OMS alerte sur la circulation d’antibiotiques contrefaits au Cameroun et en Centrafrique, notamment des lots de « Healmoxy » ne contenant pas d’amoxicilline. Ces faux médicaments présentent de graves risques pour la santé publique. L’organisation appelle à signaler tout effet indésirable et recommande une surveillance renforcée des chaînes d’approvisionnement, notamment sur les marchés informels.

Des antibiotiques qui peuvent présenter des risques pour la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a diffusé un avertissement concernant des produits médicaux artificiels dans deux pays africains. L’incident fait suite à la saisie d’antibiotiques contrefaits au Cameroun et en République centrafricaine. Ces antibiotiques peuvent présenter des risques pour la santé, affirme l’OMS.

« Les professionnels de santé doivent signaler tout incident d’effet indésirable, de manque d’efficacité thérapeutique ou de suspicion de falsification à l’autorité nationale de régulation ou au centre national de pharmacovigilance », a déclaré l’organisation. Les produits corrompus détectés appartiennent à quatre lots de « Healmoxy », un antibiotique dont le principe actif est l’amoxicilline, utilisé pour traiter diverses infections bactériennes.

1 514 décès dus au choléra enregistrés dans 25 pays

Selon un avertissement de l’OMS, ces capsules ne contiennent pas d’amoxicilline comme indiqué, donc le traitement avec elles peut entraîner une aggravation ou une propagation des infections. L’agence sanitaire recommande également une surveillance accrue des chaînes d’approvisionnement dans d’autres pays susceptibles d’être touchés par ces contrefaçons, ainsi qu’un contrôle accru des marchés informels et non réglementés.

L'Organisation mondiale de la Santé a alerté que certains de ces produits contrefaits sont identifiables car ils présentent des dates de fabrication et d'expiration dans des formats non uniformes, conclut la même source.