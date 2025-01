L’influence africaine à Porto

Mozambique, Angola, Cap-Vert… Vous le savez, le Portugal a laissé des traces sur le continent africain par ses conquêtes coloniales. Pourtant, suite à la décolonisation, et même avant que les pays africains ne puissent enfin goûter à la liberté, l’Afrique a beaucoup influencé la culture du Portugal, en particulier à Porto.

Pour mieux comprendre la situation des personnes d’origine africaine à Porto, il est très important de noter que le Portugal est l’un des rares pays à avoir fait venir des esclaves d’Afrique directement sur son territoire… Ailleurs, les esclaves africains étaient le plus souvent envoyés au travail forcé dans les colonies américaines sans mettre les pieds dans le pays colonisateur.

Au 16e et au 17e siècle, une ville portugaise telle que Lisbonne a ainsi pu compter jusqu’à 10% de personnes noires dans sa population. Les chiffres ne sont pas connus pour Porto, mais la présence d’Africains dans la ville à cette période reste cependant indubitable. Cette présence a sans aucun doute joué un rôle dans l’histoire de la ville.

Une présence de plus en plus visible

On compte aujourd’hui encore beaucoup de personnes d’origines africaines au Portugal en général, et à Porto en particulier. Malheureusement, cela ne se ressent pas encore suffisamment politiquement. Pour y remédier, les populations portugaises d’origine africaine ont commencé à revendiquer avec fierté leur héritage, notamment par l’intermédiaire d’associations telles que l’Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal.

Par cette association, les fondateurs souhaitent donner aux Portugais issus de l’immigration l’envie de cultiver leurs racines. Les choses progressent donc, même si la plupart des touristes ne prennent pas la mesure de cette présence africaine à Porto et de son passé colonial.

La plupart des visites organisées en ville, telles que celles de Bonjour Porto, sont très intéressantes et permettent de connaître les principaux monuments et quartiers de la ville. Or, lorsque l’on s’intéresse véritablement au passé de la ville et à ses monuments, on ne peut longtemps ignorer ce passé colonial et cet héritage africain.

Pour aller encore plus loin, une nouvelle forme de tourisme est apparue à Porto. Ce tourisme, beaucoup plus axé sur la vie des habitants, permet de participer à de nouveaux circuits qui mettent en avant le passé colonial de la ville et la présence africaine actuelle.

Ces visites tournées vers l’africanité de Porto plongent le visiteur dans un métissage non fantasmé, en l’aidant à percevoir l’héritage africain omniprésent en ville. Cela se fait à travers des visites de monuments, mais aussi par l’intermédiaire de récits souvent chargés d’émotions.

Art, musique et gastronomie africaine à Porto

Comme nous le disions, dès lors que l’on s’intéresse un tant soit peu à l’histoire de Porto, et sitôt que l’on sort un peu des sentiers battus et des quartiers extrêmement touristiques, il devient difficile d’ignorer cette présence africaine. Églises, boutiques, mais aussi art de rue et expositions d’art africain… L’Afrique est partout à Porto pour un œil averti.

Mais ce qui rend aussi palpable cette présence africaine pour le simple visiteur, c’est la musique qui s’échappe des logements et des lieux publics, ainsi que certaines odeurs de nourriture… La nuit, il n’est pas rare d’entendre de la musique africaine sortir des bars, des discothèques, et des appartements.

Les odeurs de cuisine africaine émanent aussi des logements dans certains quartiers de Porto… Et surtout, la ville compte énormément de restaurants africains de qualité, y compris dans les quartiers touristiques. On trouve par exemple des restaurants qui proposent aux visiteurs de déguster des spécialités du Mozambique et du Cap-Vert dans les quartiers de Ribeira et de Bolhão, qui sont deux incontournables de la ville.