L’influence africaine à Madrid

L’Espagne a des liens historiques étroits avec l’Afrique, notamment à travers la période musulmane de la péninsule ibérique. A cette époque, de nombreux Nord-Africains ont laissé leur empreinte sur la culture d’Al Andalus. Aujourd’hui, ces influences peuvent être observées dans la langue, la musique et la cuisine.

Une influence géographique et gastronomique

Saviez-vous que Madrid possède un visage multiculturel, particulièrement visible dans le quartier de Lavapiés qui est connu pour sa diversité. Vous pouvez y retrouver la cohabitation d’espagnols, des immigrés de divers pays, y compris sénégalais et bangladais, et des touristes internationaux. Les militants anti-racistes y sont très actifs, travaillant pour défendre les droits des sans-papiers africains et promouvoir la reconnaissance de la communauté.

L’Espagne est le seul pays européen à posséder des territoires sur le continent africain, comme Ceuta et Melilla. Cette proximité a favorisé des échanges culturels et linguistiques qui ont laissé des traces dans l’histoire et la société espagnoles.

L’influence de l’Afrique à Madrid est également gastronomique. Vous pouvez y voir des restaurants africains et y déguster une gamme de plats allant de la cuisine sénégalaise à l’éthiopienne, en passant par l’ivoirienne. Ces établissements proposent des spécialités telles que le Mafé, le poulet braisé ou le Saka-saka, permettant aux Madrilènes et aux visiteurs de découvrir les saveurs ensoleillées de l’Afrique sans quitter leur région.

Le fameux quartier de Lavapiés est particulièrement connu pour sa cuisine internationale, y compris les saveurs indiennes et nord-africaines.

L’influence culturelle et architecturale africaine dans la capitale espagnole

La musique africaine, avec ses rythmes entraînants et ses mélodies captivantes, a trouvé un écho particulier à Madrid. Historiquement, l’Espagne a été un carrefour de civilisations, où différentes cultures, religions et traditions musicales se sont rencontrées et ont fusionné. Cela a créé un terreau fertile pour l’adoption et l’adaptation de la musique africaine. Les instruments de musique et les styles rythmiques africains ont influencé de nombreux genres musicaux espagnols, notamment le flamenco.

Au fil des années, Madrid a accueilli de nombreux musiciens africains qui ont apporté avec eux leurs traditions musicales. Ces artistes ont non seulement performé dans diverses salles de la ville, mais ont également collaboré avec des musiciens locaux, créant ainsi un métissage musical unique. Vous pouvez découvrir la musique africaine dans des festivals comme le Festival de Músicas del Mundo et le Festival Afro-Latino. Ces fêtes célèbrent la musique africaine et ses rythmes bien particuliers.

D’autre part, des genres tels que l’afrobeat, le highlife et le coupé-décalé sont devenus populaires parmi les jeunes Madrilènes. L’afrobeat et le coupé-décalé sont des genres musicaux qui combinent des éléments de la musique traditionnelle africaine, du jazz, du highlife, du funk et du chant choral, avec des rythmes entraînants. Le highlife s’inspire davantage de la musique africaine traditionnelle.

D’autres festivals célèbrent la culture africaine, tels que le festival de cinéma africain et des expositions d’art. Le musée Mundo Negro, fondé par des missionnaires comboniens, présente des pièces de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et offre un aperçu de la vie africaine à travers des ornements, des vêtements et des objets du quotidien.

Pour sa part, l’influence de l’architecture africaine à Madrid peut être explorée à travers les œuvres de figures emblématiques telles que Diébédo Francis Kéré, un architecte de renommée internationale originaire du Burkina Faso. Kéré est reconnu pour son approche qui marie les techniques et matériaux de construction traditionnels et modernes. Cette démarche lui a valu le prestigieux prix Pritzker. Son travail a été exposé à Madrid lors de l’exposition « Primary Elements » au Musée de l’Institut de Crédit Officiel (ICO), mettant en avant sa méthode unique et ses projets réalisés sur trois continents.

L’influence africaine est donc très présente à Madrid. Nous pouvons la retrouver dans de nombreux domaines. Elle joue un rôle dans la création d’une société madrilène plus inclusive et dynamique.