L’Histoire de Souleymane triomphe au Festival de la fiction et du documentaire politique de La Baule

Lors de la deuxième édition du Festival de la fiction et du documentaire politique de La Baule, le film L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine a raflé la quasi-totalité des récompenses dans la catégorie fiction. Un drame immersif et bouleversant qui plonge le spectateur dans la réalité crue d’un réfugié guinéen à Paris, porté par l’interprétation saisissante d’Abou Sangare.

Une immersion poignante dans la vie de Souleymane

L’Histoire de Souleymane, repérée lors de sa projection dans le cadre d’un Certains Regard en mai dernier à Cannes suit le parcours d’un réfugié guinéen, Souleymane, livreur de repas à vélo dans les rues de Paris, en quête d’une nouvelle vie. Le film capte l’essence de son quotidien à travers une caméra immersive, qui accompagne le personnage dans ses déplacements à travers la capitale française. On assiste à ses efforts répétés pour mémoriser l’histoire qu’il doit présenter lors de son entretien de demande d’asile, une étape cruciale où repose son espoir de vivre en sécurité et de construire un avenir.

La performance d’Abou Sangare, qui incarne Souleymane, est particulièrement marquante. Acteur non professionnel, Sangare est lui-même un sans-papiers vivant en France depuis six ans. Son interprétation authentique exprime avec justesse la peur, l’espoir, et la frustration qui habitent son personnage. Le public, aussi bien à La Baule qu’à Cannes, a été profondément ému, les larmes et les longs applaudissements témoignant de la puissance de cette œuvre.

Un palmarès qui célèbre l’engagement

Outre L’Histoire de Souleymane, le festival a également mis en avant des documentaires engagés. Frères de la forêt, des résistants contre l’URSS d’Antoine de Meaux a remporté le prix du jury et le prix des lycéens dans la catégorie documentaire, pour sa narration captivante sur la lutte des résistants ukrainiens. Le prix du public est allé à Le Parcours d’un roi – Le Maroc de Mohammed VI d’Yves Derai et Michaël Darmon, qui dresse un portrait intime du souverain marocain et a suscité de nombreux débats.

Cette deuxième édition du festival confirme le rôle de cet événement comme tremplin pour les jeunes talents et vitrine pour des films engagés, offrant un panorama riche et varié du cinéma politique contemporain. Le succès de L’Histoire de Souleymane témoigne de l’importance des récits humains poignants qui nous rappellent la réalité complexe des réfugiés et des laissés-pour-compte dans nos sociétés.

Palmarès du Festival de la fiction et du documentaire politique 2024

Prix du Jury – Compétition Fiction (Attribué par le jury fiction politique) :

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Prix du Jury – Compétition Documentaire (Attribué par le jury documentaire politique) :

Frères de la forêt, des résistants contre l’URSS d’Antoine de Meaux

Prix des Médias – Compétition Fiction (Attribué par le jury presse & médias) :

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Prix des Lycéens – Compétition Documentaire (Attribué par le jury lycéen) :

Frères de la forêt, des résistants contre l’URSS d’Antoine de Meaux

Prix du Public – Compétition Fiction (Attribué par le public du Festival) :

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Prix du Public – Compétition Documentaire (Attribué par le public du Festival) :

Le Parcours d’un roi – Le Maroc de Mohammed VI d’Yves Derai & Michaël Darmon