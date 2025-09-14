L’Égypte s’impose en finale à Oran et prive la Guinée d’un premier sacre en handball feminin junior

À Oran, l’Égypte a remporté samedi la finale du Championnat d’Afrique juniors féminins de handball en dominant la Guinée (25-22). La Guinée signe toutefois un parcours historique, tandis que l’Angola et la Tunisie complètent le dernier carré.

Dans une salle acquise à la cause des outsiders, la Guinée a cru à l’exploit. Portées par leur victoire en demi-finale contre l’Angola, les jeunes joueuses du Syli ont viré en tête à la pause (12-11) avant de céder face à l’expérience égyptienne. Avec plus de rigueur défensive et une efficacité retrouvée en attaque, l’Égypte a renversé le match dans le dernier quart d’heure pour s’offrir le titre continental.

La Guinée, révélation du tournoi

Malgré la défaite, la Guinée ressort grandie de cette compétition. Son parcours a marqué les esprits, notamment grâce à sa victoire, en Poule face à la puissance angolaise, championne en titre et favorite annoncée et en demi une large domination 28-22 devant la Tunisie. En finale, les Guinéennes n’ont pas démérité et ont montré que le handball féminin pouvait s’ouvrir à de nouveaux visages sur la scène africaine.

Angola et Tunisie sur le podium

En petite finale, l’Angola a retrouvé des couleurs en s’imposant face à la Tunisie, sauvant une médaille de bronze après sa désillusion en demi-finale. Les Tunisiennes, de leur côté, ont signé une performance prometteuse en atteignant le dernier carré pour la première fois depuis plusieurs années, preuve d’un renouveau encourageant. L’Algérie devant son public a pris la cinquième place en dominant la Côte d’Ivoire.

Avec ce sacre, l’Égypte, la Guinée, l’Angola et la Tunisie décrochent leur qualification pour le Championnat du monde junior 2026. Cette édition oranaise a été marquée par l’enthousiasme du public algérien et le souffle nouveau apporté par les outsiders, confirmant que le handball féminin africain est en pleine mutation.

