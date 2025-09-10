Championnat d’Afrique junior féminin de handball 2025 : résultats, surprises et enjeux à Oran

Le 32e Championnat d’Afrique junior féminin de handball se déroule à Oran jusqu’au 13 septembre 2025. Entre surprises retentissantes, comme la Guinée qui a fait tomber l’Angola, et l’Algérie portée par son public, la lutte pour décrocher un billet pour le Mondial 2026 bat son plein.

Le 32e Championnat d’Afrique junior féminin de handball bat actuellement son plein à Oran, en Algérie, où il se poursuivra jusqu’au 13 septembre 2025. Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle désignera les quatre sélections africaines qualifiées pour le Championnat du monde junior 2026.

Organisation et format

Onze nations prennent part à ce rendez-vous, réparties sur deux hauts lieux du sport oranais : le Complexe Olympique de Bir El Djir et le Palais des Sports Hamou Boutlélis. Le tournoi est organisé en deux poules :

Groupe A : Égypte, Tunisie, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Burkina Faso et Zambie

Groupe B : Angola (tenante du titre), Guinée, Kenya, Mali, Réunion et Algérie (pays hôte)

La formule est simple : les deux premières équipes de chaque groupe décrochent leur ticket pour les demi-finales prévues le 12 septembre. Les quatre demi-finalistes seront automatiquement qualifiés pour le Mondial 2026.

Groupe B : un début spectaculaire

Le groupe B est déjà le théâtre des plus grands rebondissements. La Guinée s’y impose comme la révélation du tournoi. Dès son entrée en lice, elle a frappé un grand coup en battant l’Angola, multiple championne d’Afrique, sur le score de 26-21. Un succès retentissant qui secoue la hiérarchie continentale.

Le « Syli handball » a confirmé cette performance en dominant ensuite sans trembler le Kenya (41-30), s’installant ainsi en position idéale pour écrire une page historique avec une qualification mondiale à portée de main.

L’Algérie, poussée par son public, n’a pas tremblé non plus. Les « Vertes » ont écrasé le Mali 39-16 et se présentent comme des candidates sérieuses aux demi-finales.

Quant à l’Angola, surprise lors de son premier match, la réaction ne s’est pas fait attendre : victoire solide contre le Kenya (41-26). Forte de ses onze sacres sur les quatorze dernières éditions, la sélection angolaise reste déterminée à défendre son trône africain.

L’Algérie a les cartes en main

Le duel Algérie–Guinée de mercredi s’annonce comme une véritable finale avant l’heure. Ces deux équipes, jusqu’ici irréprochables, se disputent une place de choix vers le dernier carré. L’Angola, de son côté, jouera sa survie face à l’Algérie jeudi. Les tenantes du titre n’ont tout simplement plus le droit à l’erreur.

Dans l’autre poule, la Tunisie a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant 33-15 face au Burkina Faso. Supérieures techniquement et plus aguerries, les Tunisiennes affichent déjà leurs ambitions. Cette entrée en matière leur ouvre de belles perspectives pour l’une des deux places qualificatives du groupe.

Au vu des performances et des surprises déjà enregistrées, cette édition 2025 illustre la vitalité du handball féminin africain. Avec une Guinée qui bouscule l’ordre établi et une Algérie galvanisée par son public, la course aux quatre billets pour le Mondial 2026 s’annonce plus ouverte que jamais.