CAN junior féminine 2025 : Oran s’apprête à accueillir l’élite du handball féminin africain

Du 6 au 13 septembre 2025, Oran devient le cœur battant du handball féminin africain. La ville algérienne accueillera la 32ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations junior, compétition décisive pour la qualification au Mondial 2026. L’Angola, tenante du titre, visera à confirmer sa suprématie face à une concurrence de plus en plus relevée.

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique junior de handball féminin, effectué le 31 juillet à Abidjan, a livré deux groupes relevés. Dans le groupe A figurent l’Égypte, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Burkina Faso et la Zambie. Le groupe B réunit l’Angola, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Réunion et l’Algérie, qui évoluera devant son public.

La compétition se déroulera au Complexe Olympique Bir El Djir et au Palais des Sports Hamou Boutlélis. Pour le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, c’est un moment fort : « C’est une grande fierté pour l’Algérie d’accueillir cet événement majeur. Nous voulons montrer que notre jeunesse est capable de rivaliser avec les meilleures », a-t-il déclaré à Radio Algérie.

L’Angola, favorite naturelle

Championne en titre après son sacre en Tunisie en 2023, l’Angola arrive avec le statut de grande favorite. Forte de ses onze couronnes continentales, la sélection angolaise est la référence à battre. Mais la concurrence se renforce : l’Égypte, finaliste malheureuse en 2023, rêve de revanche, tandis que la Tunisie et l’Algérie ambitionnent de créer la surprise.

Pour le secrétaire général de la CAHB, Charles Ombouma, la compétition reflète le dynamisme du handball africain : « Chaque édition révèle de nouveaux talents. Le handball féminin africain progresse rapidement et cette CAN junior en est la meilleure vitrine », a-t-il expliqué dans un communiqué de la Confédération.

L’Algérie mise sur la ferveur populaire d’Oran pour galvaniser ses joueuses. La cérémonie d’ouverture sera marquée par la rencontre entre l’Algérie et le Kenya, avant une série de chocs, dont un prometteur Guinée-Angola. Les demi-finales sont prévues le 12 septembre et la grande finale le 13.

Les meilleures équipes décrocheront leur billet pour le Championnat du monde junior féminin 2026.