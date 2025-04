Lors d’une visite officielle à Tunis, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé que les relations entre l’Algérie et la Tunisie atteignent aujourd’hui un niveau inédit de coopération et de confiance. Dans un contexte international instable, il a souligné la nécessité d’une coordination stratégique entre les deux pays. L’officiel algérien a insisté sur leur destin commun face aux défis régionaux et mondiaux, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Des normes juridiques sont de plus en plus ignorées

En visite officielle de deux jours en Tunisie, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné, hier mercredi 9 avril 2025, que les relations entre l’Algérie et la Tunisie n’ont jamais été aussi solides. Dépêché par le Président Abdelmadjid Tebboune en tant qu’envoyé spécial, Attaf s’est entretenu avec le Président tunisien Kaïs Saïed au palais de Carthage. À l’issue de cette rencontre, il a exprimé sa conviction que les liens entre les deux nations sont actuellement à leur apogée.

Ahmed Attaf a cependant alerté sur un contexte international particulièrement préoccupant. Selon lui, le paysage politique et économique mondial traverse une phase de déséquilibre profond, marquée par une remise en question des principes fondamentaux du droit international. Il a dénoncé un climat où les normes juridiques sont de plus en plus ignorées, au profit d’une logique de force et de domination, mettant en exergue l’effritement des structures traditionnelles qui régissent les relations entre les États.

Tableau sombre de la situation en Afrique

Le diplomate a insisté sur le fait que cette tendance affecte de manière aiguë certaines régions du globe, notamment le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a particulièrement attiré l’attention sur la gravité de la situation en Palestine, qu’il considère comme étant à l’un des moments les plus périlleux de son histoire. Selon lui, le peuple palestinien fait face à un véritable défi existentiel, ce qui rend d’autant plus urgent l’application des résolutions de la légalité internationale qui soutiennent ses droits depuis plus de 80 ans.

En ce qui concerne l’Afrique, Attaf a dressé un tableau sombre de la situation sur le continent, notamment dans la région sahélo-saharienne. Il a évoqué une détérioration généralisée sur les plans sécuritaire, politique et économique. Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre l’Algérie et la Tunisie, qu’il juge non seulement nécessaire mais essentielle. Cette coopération, selon lui, est le reflet d’un destin commun partagé par les deux peuples, dans l’épreuve comme dans la prospérité.

Alignement des positions tunisienne et algérienne

Ahmed Attaf a également souligné l’alignement des positions tunisienne et algérienne sur plusieurs dossiers importants, dont la question palestinienne, les dynamiques régionales et les enjeux communs dans les espaces auxquels les deux pays appartiennent. De son côté, le Président tunisien Kaïs Saïed a réaffirmé la volonté de Tunis de renforcer les relations fraternelles avec Alger. Il a mis l’accent sur l’importance d’approfondir la coopération dans divers domaines, notamment le développement des zones frontalières, la stimulation des échanges économiques et commerciaux, ainsi que la lutte coordonnée contre la contrebande et l’immigration irrégulière.

Le chef de la diplomatie algérienne, a plaidé pour une vision commune tournée vers un avenir prometteur au service des deux peuples. Cette rencontre illustre ainsi la profondeur du partenariat stratégique tuniso-algérien, dans un monde en quête de repères stables et de solidarités durables.