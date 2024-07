L’éducation africaine à l’ère numérique : Un appel à la transformation

Lors de la quarante-cinquième session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, Claver Gatete, Secrétaire général adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), a livré un discours percutant sur l’urgence de réformer les systèmes éducatifs africains.

Face aux défis multiples du continent, Claver Gatete plaide pour des actions concrètes visant à construire des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et adaptés aux exigences du XXIe siècle.

Obstacles financiers et structurels

Gatete a mis en lumière les défis majeurs auxquels l’Afrique est confrontée, notamment le sous-financement chronique et l’endettement croissant. « Les gouvernements peinent à accéder aux financements concessionnels à long terme. L’aide publique au développement et les investissements directs étrangers s’amenuisent, » a-t-il souligné, ajoutant que les coûts d’emprunt pour l’Afrique demeurent nettement supérieurs à ceux des pays développés.

La flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, aggravée par les événements climatiques extrêmes, réduit davantage encore la marge de manœuvre budgétaire des États africains. Gatete plaide donc pour une refonte de l’architecture financière mondiale afin de mieux aligner les ressources sur les besoins spécifiques de l’Afrique.

Un potentiel inexploité à valoriser

Malgré ces obstacles le potentiel considérable de l’Afrique est immense. Ses ressources naturelles et minérales abondantes, ainsi que sa population jeune et dynamique sont des atouts de taille. Cependant, Gatete a souligné que ce potentiel ne se concrétisera en croissance que par des actions décisives, en commençant par la transformation radicale des systèmes éducatifs. « Nous devons convertir ce potentiel en résultats tangibles, en initiant la refonte de nos systèmes éducatifs, » a-t-il affirmé avec conviction.

Pour se positionner avantageusement dans l’économie mondiale du XXIe siècle, l’Afrique doit impérativement intégrer la science, la technologie et l’innovation (STI) au cœur de sa stratégie de développement. Le Secrétaire exécutif de la CEA a particulièrement insisté sur l’importance de doter les jeunes Africains de compétences numériques. « Nous devons déployer des efforts ciblés pour que les trois quarts des jeunes Africains actuellement dépourvus de compétences numériques soient équipés pour participer pleinement à la main-d’œuvre de demain, » a-t-il déclaré avec fermeté.

Connectivité et investissements éducatifs : des priorités incontournables

La connectivité des établissements scolaires s’avère cruciale. Actuellement, seuls 40 % des écoles primaires et 50 % des écoles secondaires du premier cycle sont connectées à Internet. Gatete a proposé des solutions innovantes, telles que l’initiative Giga, visant à connecter l’ensemble des écoles à Internet. « La connexion de nos écoles est une condition sine qua non si nous voulons éviter de laisser une partie de notre population sur le bord de la route numérique, » a-t-il affirmé.

Pour moderniser efficacement les systèmes éducatifs, les investissements doivent provenir tant du secteur public que du secteur privé. « Il est impératif de créer les incitations adéquates pour que le secteur privé s’engage pleinement dans ce programme de transformation crucial, » a souligné Gatete. Il a également mis en avant l’importance des mécanismes régionaux pour mobiliser les ressources nécessaires à cette transformation éducative.

En conclusion, Gatete a lancé un appel vibrant à une participation active des gouvernements africains et des parties prenantes internationales pour garantir un financement adéquat de l’éducation, qu’il a qualifié d’impératif moral et de droit humain fondamental. « Assurer un financement suffisant de l’éducation est à la fois une nécessité impérieuse et un droit humain inaliénable, » a-t-il affirmé, soulignant l’importance de la justice et de l’équité pour les générations futures.