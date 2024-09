L’armée allemande achève son retrait du Niger

« Le ministère de la Défense de la République du Niger et le ministère de la défense de la République fédérale d’Allemagne annonçant l’achèvement du retrait des forces et équipements allemands du Niger, finalisé le 30 août ». C’est ce qu’a indiqué un communiqué signé par les deux pays.

Le Colonel-major Maman Sani Kiaou, chef d’état-major de l’armée de terre du Niger et le Colonel Karsten Struss du ministère allemand de la Défense, ont précisé : « au total, cinq vols Cargo ont permis de rapatrier 60 membres des forces allemandes et 146 tonnes de matériels ». Non sans ajouter une information de taille.

« Maintenir les relations dans le domaine militaire ».

« Ce retrait de l’armée allemande ne marque pas la fin de la coopération militaire entre le Niger et l’Allemagne », ont affirmé les deux responsables. Et de rassurer que « les deux pays se sont engagés à maintenir leurs relations dans le domaine militaire ».

L’Allemagne avait déployé des militaires au Niger pour soutenir l’armée nigérienne, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un appui en logistique et en formation. En juillet dernier, Niamey et Berlin avaient enclenché des discussions pour le maintien de ces soldats au Niger, en vain. D’où le départ des soldats allemands.

Retrait de la France et des États-Unis

Le retrait de l’armée allemande du Niger marque un tournant significatif dans la dynamique régionale du Sahel. Cette décision, prise dans un contexte de tensions politiques accrues et d’insécurité grandissante, s’inscrit dans une série de retraits de forces étrangères consécutifs au coup d’État militaire.

En effet, l’armée allemande est la troisième force étrangère à partir du Niger depuis le coup d’État militaire du 26 juillet 2023. En décembre de cette année les soldats français se sont retirés après la dénonciation par Niamey des accords militaires entre le Niger et la France. Début juin, les soldats américains ont achevé leur retrait, officiellement le 5 août dernier.