L’Angola annonce une rencontre prochaine entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi

En visite en Côte d’Ivoire, le Président angolais, João Lourenço, a annoncé des négociations en vue d’une rencontre prochaine entre les chefs d’État congolais et rwandais, respectivement Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

L’espoir d’un retour à la paix entre les deux voisins en Afrique Centrale et de l’Est est permis. Des retrouvailles, « très prochainement », entre le Président rwandais, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sont annoncées. « Nous sommes en train de négocier, au niveau ministériel, dans la perspective de pouvoir très prochainement réunir les deux chefs d’État de la RDC et du Rwanda, pour un échange direct sur le besoin inaliénable de parvenir à la paix définitive ».

Résoudre ce conflit autour d’une table de négociations

C’est ce qu’a révélé le chef de l’État angolais, João Lourenço, qui est également médiateur de l’Union Africaine entre le Rwanda et la RDC, lors d’une visite officielle en Côte d’Ivoire. « La seule issue est, sans aucun doute, de tenter de résoudre ce conflit autour d’une table de négociations. C’est ce que nous sommes en train de faire », a poursuivi le dirigeant angolais. Cette sortie intervenait après des échanges avec le Président français.

En effet, mardi, Emmanuel Macron et João Lourenço, avaient abordé la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. « Les deux chefs d’État ont partagé leur très vive préoccupation quant à la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo et en particulier dans le Nord-Kivu », avait indiqué l’Élysée à l’issue d’un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et João Lourenço.

Paris soutient les efforts de médiation

Emmanuel Macron a « soutenu les efforts de médiation portés par le président angolais entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda sur la crise dans les Grands Lacs pour parvenir à une solution », a poursuivi le communiqué la Présidence française. Les relations entre le Rwanda et la RDC sont extrêmement tendues. En raison des violences dans la province du Nord-Kivu (Est de la République Démocratique du Congo).

Dans cette partie, les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) soutenus par le Rwanda s’opposent à l’armée congolaise. Des conflits qui durent depuis fin 2021. La RDC accuse le Rwanda et le M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l’Est congolais. Pour sa part, le M23 affirme de son côté défendre les populations Tutsi de l’ethnie du Président rwandais Paul Kagame. Ce dernier se défend d’être impliqué dans ce conflit.