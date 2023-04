L’Algérie sur le point de rouvrir son espace aérien au Maroc ?

Après avoir fermé son espace aérien aux avions marocains et ceux immatriculés au royaume chérifien, l’Algérie pourrait autoriser le survol de son territoire à la flotte marocaine.

Le Maroc a décidé de se rendre en Algérie pour les besoins de la Coupe d’Afrique des nations U17. Seulement, la participation des Lionceaux de l’Atlas à ces joutes continentales est jusqu’ici incertaine. La cause : la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football) attend toujours l’approbation des autorités algériennes pour un vol direct de Rabat à Alger.

Rallier l’Algérie à bord d’un vol direct de la RAM

Dès lors, aucune date de départ de l’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans n’a encore été retenue. Alors que la Coupe d’Afrique des nations U-17 est prévue du 29 avril au 19 mai 2023. Une situation rendue complexe par le fait que la FRMF exige l’autorisation d’un vol direct à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale, la Royal Air Maroc. A juste raison.

En effet, la RAM étant le transporteur officiel des équipes nationales marocaines, Lekjaa et son équipe exigent que les Lionceaux de Saïd Chiba se rendent en Algérie à bord de la compagnie nationale. Seulement, Alger a interdit le survol de son espace aérien par les avions du Maroc. Même les aéronefs immatriculés au royaume chérifien ne sont pas autorisés à survoler l’Algérie.

Une décision qui remonte au mercredi 22 septembre 2021. Ce jour-là, au terme d’un Conseil Suprême de Sécurité, présidé par le chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, Alger évoquait une « poursuite des provocations marocaines et des pratiques hostiles ». Et la décision de « fermer immédiatement l’espace aérien de tous les avions marocains, civils et militaires » avait été prise.

Ouverture ponctuelle de l’espace aérien algérien ?

Une interdiction des autorités algériennes qui intervenait moins d’un mois après la décision prise par Alger, le 24 août 2021, de rompre les relations diplomatiques avec Rabat. Aujourd’hui, il est question de savoir si, oui ou non, Alger va rouvrir, ne serait-ce de façon ponctuelle, son espace aérien à un appareil marocain. Pour permettre aux joueurs marocains des moins de 17 ans de prendre part à la CAN.

Notons que l’équipe nationale marocaine est placée dans le groupe B avec l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Les Lionceaux de l’Atlas des moins de 17 ans disputeront leur premier match contre l’Afrique du Sud, le dimanche 30 avril. Lors de leur seconde confrontation, les poulains de Saïd Chiba affronteront le Nigeria le mercredi 3 mai. Leur dernier match de poules se jouera contre la Zambie, le 6 mai.