L’Algérie relance la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU et appelle aux sanctions internationales contre Israël

Au Sommet arabo-islamique de Riyad, le président Abdelmadjid Tebboune prend une double initiative : soutenir l’adhésion de la Palestine comme membre de plein droit aux Nations Unies et appeler à des sanctions diplomatiques et économiques contre Israël. Une position forte qui marque la volonté de l’Algérie d’agir concrètement pour la cause palestiniennegol.

À l’occasion du Sommet arabo-islamique de Riyad, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Dans un discours lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le chef d’État algérien a affirmé que l’Algérie répondra « favorablement à la demande qui lui a été adressée par notre sommet pour la relance de la question de l’admission de l’État de Palestine comme membre de plein droit à l’ONU. »

Depuis son adhésion au Conseil de sécurité, l’Algérie intensifie ses efforts pour maintenir la question palestinienne au centre des débats internationaux. « Il est indispensable d’intensifier les pressions sur l’occupant israélien sur les plans diplomatique, politique et économique, ainsi que les sanctions », a déclaré le président Tebboune, suggérant des mesures concrètes comme un embargo sur les armes et la suspension de l’adhésion d’Israël à l’ONU pour freiner l’escalade des violences.

La reconnaissance à l’ONU : clé de la paix

Pour l’Algérie, l’adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière représente une étape cruciale pour renforcer les droits et la légitimité du peuple palestinien. Le président Tebboune souligne l’importance de « valoriser les acquis politiques, diplomatiques et juridiques obtenus par la cause palestinienne pour déjouer les plans israéliens visant à la liquider et à l’occulter. » Cette démarche vise à préserver les fondements d’un futur État palestinien indépendant et à donner un nouvel élan à la solution à deux États.

L’Algérie demeure convaincue qu’une reconnaissance internationale officielle de la Palestine par l’ONU constitue un prérequis pour garantir un cadre de négociation équilibré entre les parties, capable de restaurer la confiance et de protéger les droits du peuple palestinien.

L’unité arabe face aux menaces régionales

Dans son intervention, le président Tebboune a appelé les pays arabes à faire bloc derrière les Palestiniens et les Libanais. Face aux violences croissantes à Gaza et aux risques d’extension du conflit au Liban, il a affirmé que « l’avenir de Gaza après la guerre doit être déterminé par les Palestiniens, tout comme l’avenir du Liban doit rester exclusivement entre les mains des Libanais eux-mêmes. »

Ce message d’unité intervient alors que la communauté internationale observe avec inquiétude les risques d’un conflit régional élargi. « Aucune perspective pour mettre fin à la guerre génocidaire qui fait rage à Gaza », a averti le président Tebboune, appelant à une mobilisation mondiale pour freiner l’escalade militaire et répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État souverain. Une attitude qui tranche avec la position de Mohammed VI alors que dans le même temps le Maroc accueille des navires suspectés de transporter des armes vers Israël.

Protéger les acquis de la cause palestinienne

Le président algérien a également mis en garde contre les tentatives de « liquidation » de la cause palestinienne, notamment par « l’éviction définitive du principe de la terre contre la paix », alors qu’Israël défend l’idée d’une paix conditionnée à des concessions territoriales palestiniennes. « Le risque de liquidation de la cause palestinienne plane encore, en vidant méthodiquement et systématiquement le projet national palestinien de sa substance », a-t-il souligné.

En appelant la communauté internationale à intensifier les pressions sur Israël et à défendre l’adhésion de la Palestine comme membre de plein droit de l’ONU, le président Tebboune réaffirme l’engagement de l’Algérie envers une paix juste et durable pour le peuple palestinien et l’ensemble de la région et confirme le rôle croissant de l’Algérie dans la diplomatie internationale.