L’Algérie : leader Africain dans la production de gaz naturel et pilier du marché énergétique européen

L’Algérie s’affirme de plus en plus comme une puissance énergétique incontournable en Afrique, particulièrement dans le secteur du gaz naturel. En 2024, ce colosse nord-africain a bouleversé le marché énergétique européen, propulsant ses exportations de gaz vers des sommets inédits. Ainsi, en peu de temps, l’Algérie s’est imposée sur le marché européen du gaz, laissant dans son sillage des poids lourds comme la Russie, les États-Unis et le Nigéria, consolidant aussi sa position de premier producteur africain de gaz naturel.

Aujourd’hui l’Algérie représente environ 14 % des importations totales de gaz naturel et de GNL de l’UE. Cela la place derrière la Norvège et la Russie en termes de volumes exportés vers l’Europe, consolidant ainsi son rôle en tant que fournisseur clé dans un contexte de diversification des sources énergétiques suite aux perturbations liées à la guerre en Ukraine.

Grâce à sa proximité avec l’Europe, le pays bénéficie d’un avantage indéniable, transformant la Méditerranée en un véritable pont énergétique. L’Algérie a su capitaliser sur cette position en déployant un réseau de gazoducs ultramodernes, véritables artères vitales acheminant l’or bleu vers le continent. En 2023, ces infrastructures ont permis à l’Algérie d’enregistrer une augmentation notable de ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), atteignant 13 millions de tonnes, soit une hausse de 2,88 millions de tonnes par rapport à l’année précédente.

Mais la véritable force de l’Algérie réside dans sa diplomatie énergétique. En tissant des liens solides avec ses partenaires européens, notamment l’Espagne, le pays a su négocier des accords mutuellement bénéfiques, consolidant ainsi sa position de fournisseur incontournable. Cette approche stratégique a permis à l’Algérie de devenir un pilier clé pour l’approvisionnement énergétique européen.

Un avenir radieux pour le GNL

Les experts du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) sont formels : jusqu’en 2050, l’Algérie restera un pilier incontournable de l’approvisionnement gazier européen. Ainsi, en 2022, ce sont 52 milliards de m³ de gaz naturel qui ont traversé la Méditerranée, dont une grande partie sous forme liquéfiée (GNL).

L’Algérie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sa production de gaz naturel a fait un bond spectaculaire, passant de 85 à 101 milliards de m³ entre 2019 et 2022. Et ce n’est pas fini ! De nouvelles découvertes près de Hassi R’Mel promettent d’ajouter 3,5 milliards de m³ supplémentaires à ce total déjà impressionnant. Ces augmentations de production positionnent l’Algérie comme un acteur majeur du marché mondial du GNL.

L’horizon s’annonce brillant pour l’Algérie. Avec des projets comme l’acheminement du gaz mauritanien vers l’Europe, le pays consolide sa position de hub énergétique régional. L’Algérie n’est plus seulement un fournisseur, elle devient un véritable architecte de la sécurité énergétique européenne. Sa vision à long terme, ses infrastructures de pointe et son sens aigu de la diplomatie font d’elle le partenaire incontournable de l’Europe pour les décennies à venir.