L’Algérie est de loin plus développée que le Maroc

Une étude des Nations Unies sur l’indice de développement humain (IDH) en Afrique place l’Algérie loin devant son voisin marocain. L’île Maurice est en tête du classement.

L’indice de développement humain a été utilisé dans une étude des Nations Unies comme un instrument de mesure essentiel pour évaluer les progrès des pays en matière de développement. Les auteurs s’appuient sur des indicateurs clés, notamment l’espérance de vie, l’alphabétisation des adultes, l’accessibilité à Internet et l’égalité des revenus. D’autres éléments sont aussi pris en compte dans ce classement.

L’Algérie occupe la 3ème place

Il s’agit, entre autres, de l’efficacité et la stabilité de la gouvernance, la disponibilité d’emplois rémunérateurs, l’accès aux soins et à des services sociaux de premier ordre, les libertés individuelles, un système éducatif florissant. Des critères qui sont répartis sur une échelle de 0,00 à 1,00, qui résume le niveau de développement d’un pays.

L’Île Maurice est en tête du classement des pays africains les plus développés. Le pays se retrouve avec un indice de développement humain (IDH) de 0,802. Archipel de l’Océan Indien, Les Seychelles se retrouvent avec un indice de 0,785. Vient ensuite l’Algérie pour occuper la troisième marche du podium, avec un indice de de développement humain de 0,745. Le voisin marocain ne se trouve même pas dans les sillages.

Le Maroc à la 9ème place

En effet, à la quatrième place, on retrouve l’Égypte et la Tunisie, qui sont ex aequo, avec un IDH de 0,731. Viennent ensuite la Libye (0,718), l’Afrique du Sud (0,713), le Gabon (0,706), le Botswana (0,693). Dans ce top 10, le Maroc occupe la neuvième place avec un indice de développement humain de 0,683. Le royaume chérifien, qui n’hésite pas à se mesurer au voisin algérien, au point de parfois bomber le torse, dépasse juste le Cap Vert, qui a un IDH de 0,662.

A l’inverse, dans un autre classement publié en mars 2023, le Soft Power, le Maroc est mieux loti que l’Algérie. Le royaume chérifien se retrouve dans le top 3 africain des nations les plus influentes, alors que l’Algérie est classée huitième. A l’échelle mondiale, la Suisse est le pays le plus développé du monde, avec un IDH de 0,962. Elle devance, selon l’étude des Nations Unies, la Norvège qui a un IDH de 0,961. L’Islande ferme le podium mondial avec un indice de développement humain de 0,959.