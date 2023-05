Croissance économique : le Maroc plus riche que l’Algérie

Malgré la sécheresse historique qu’il a traversée, le Maroc verra sa croissance économique rebondir pour se retrouver à 3,2%, cette année. Le royaume chérifien enregistre un Produit intérieur brut meilleur que celui du voisin algérien.

Après une croissance économique de l’ordre de +1,3% en 2022, malgré les conditions agricoles extrêmement difficiles, le Maroc enclenche une phase de rebond. Le royaume peut espérer une croissance de 3,2% pour cette année 2023. C’est ce qu’a indiqué une étude publiée par Crédit Agricole, qui établit que le Maroc aura une meilleure santé économique que l’Algérie.

Le Maroc, meilleur PIB de la région MENA

Même la Tunisie restera derrière le Maroc qui occupe la première place de ce classement dans la région MENA (Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord). Dans cette partie du globe, la moyenne de la croissance économique, pour cette année 2023, serait de l’ordre de 3%, indique la direction des études économiques du groupe Crédit Agricole.

Si la quasi-totalité des pays de la zone MENA ont enregistré une baisse de leur PIB, avec une moyenne qui se chiffrait à 5,4%, en 2022 le Maroc, lui, est sur une tendance haussière. Les pays producteurs de pétrole avaient pu bénéficier d’un prix du baril supérieur à 100 dollars, en 2022. Sans compter la forte hausse des volumes de ventes, par rapport à 2021.

Et selon l’étude, la croissance devrait « s’orienter en ralentissement pour la Tunisie, rester relativement stable pour l’Égypte et la Jordanie et serait en hausse assez vigoureuse au Maroc ». S’agissant de la Tunisie, le PIB, qui était de 2,5% en 2022, chutera à 2% en 2023. Concernant l’Algérie, pays producteur de pétrole, son PIB passera de 3,5%, l’année dernière, à 2,9% cette année.

Le PIB du Maroc porté par trois facteurs

Toujours selon Crédit Agricole, le PIB du Maroc dépendra de trois facteurs essentiels. D’abord le rebond attendu du secteur agricole. Ensuite l’intensité de la crise chez les partenaires européens que sont l’Espagne, la France et l’Italie. Enfin, les évolutions du prix des importations.

Notons que les prévisions de la Banque mondiale pour l’année 2023 placent l’Égypte en tête des économies d’Afrique du Nord en progression. Malgré son pétrole et son gaz, l’Algérie devrait connaître une croissance économique moins importante que celle du Maroc.