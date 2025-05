L’Algérie élue à la présidence de la Commission technique de la propriété intellectuelle relevant de la Ligue des États arabes

Le Caire, 7 mai 2025 – Lors de la séance d’ouverture de la 14e réunion de la Commission technique de la propriété intellectuelle relevant de la Ligue des États arabes, tenue au siège du Secrétariat général de la Ligue, l’Algérie a été élue à la présidence de ladite commission, représentée par M. Samir Thaalbi, Directeur général de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins, pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois.

L’élection de M. Thaalbi a été obtenue à une large majorité des voix des États membres, face aux candidatures de l’Égypte, du Maroc et de la Mauritanie. Ce choix reflète l’estime des pays arabes pour l’expérience pionnière de l’Algérie dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, fondée sur une stratégie nationale intégrée, une coordination intersectorielle efficace, et un équilibre entre la protection des droits et la stimulation de la créativité.

Cette consécration vient confirmer le tournant qualitatif amorcé par l’Algérie dans ce domaine, notamment à travers la modernisation des mécanismes de gestion collective des droits d’auteur, l’accélération de la transition numérique, et l’implication active dans les initiatives régionales et internationales en lien avec la propriété intellectuelle.