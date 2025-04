Algérie-Afrique du Sud, accord stratégique sur les droits d’auteur

Coïncidant avec les célébrations de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) et la société sud-africaine CAPASSO ont conclu, ce 24 avril 2025 à Alger, un accord stratégique de portée panafricaine: un mandat mondial visant à assurer la collecte efficace et équitable des droits numériques des créateurs algériens à l’échelle internationale.

Cet accord, signé par M. Jotam Matariro, Directeur général de CAPASSO, et M. Samir Thaalbi, Directeur général de l’ONDA, sous l’égide du Ministre de la Culture et des Arts Zoheir Balalou, s’inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud. Il ambitionne de renforcer la souveraineté culturelle africaine et d’assurer une meilleure visibilité et une juste rémunération des créateurs algériens dans l’économie numérique mondiale.

Dans le prolongement de sa stratégie de modernisation et d’internationalisation, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) engage ainsi un partenariat structurant avec CAPASSO (Composers, Authors and Publishers Association), l’une des plus importantes sociétés de gestion collective en Afrique, basée en Afrique du Sud. Cette coopération s’inscrit dans une vision panafricaine solidaire, technologique et tournée vers la valorisation des droits numériques.

Un accord de représentation mutuelle

Ce partenariat vise à établir un accord de représentation mutuelle qui permettra la collecte efficace des droits numériques des créateurs algériens sur toutes les plateformes mondiales de streaming musical. À travers cette alliance, l’ONDA franchit une étape décisive pour rejoindre les standards internationaux en matière de gestion des droits à l’ère numérique, tout en assurant une meilleure visibilité et rémunération pour les auteurs, compositeurs et éditeurs algériens.

Trois axes stratégiques structurent cette coopération

1.Développement d’un hub technologique panafricain, reposant sur une plateforme commune pour la documentation, la traçabilité et la répartition transparente des droits à l’échelle du continent.

2.Optimisation de la collecte des droits numériques à l’international, à travers un réseau élargi d’accords de réciprocité et d’interopérabilité avec les grandes plateformes de diffusion.

3.Lancement de l’Alliance Africaine du Droit d’Auteur (AADA), qui aura pour mission de fédérer les sociétés africaines autour de principes partagés de solidarité, d’efficacité et d’influence dans les négociations mondiales.

Ce partenariat entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, dans le domaine stratégique de la propriété intellectuelle, marque donc bien une avancée majeure pour le continent, dans un esprit de coopération Sud–Sud. Il participe à la constitution d’un espace africain souverain de gestion des droits, qui valorise les œuvres et les talents du continent dans l’économie numérique globale. « C’est une avancée historique pour les créateurs algériens, et au-delà même pour les artistes de toute l’Afrique et l’Algérie va ainsi, main dans la main avec l’Afrique du Sud, faire accomplir à la juste rémunération de nos auteurs un pas de géant« , a ainsi noté le Ministre Zoheir Balalou, visiblement sensible au caractère innovant et fondateur de la création de l’Alliance Africaine du Droit d’Auteur (AADA).

L’ONDA réaffirme ainsi sa volonté de jouer un rôle moteur dans cette dynamique collective, au service de ses créateurs et de la culture africaine.