L’Algérie dénonce une « guerre de génocide » et réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien

Dans un discours prononcé lors du 15e Sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à Banjul, lue par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré le soutien sans faille de l’Algérie au peuple palestinien. Il a notamment dénoncé les souffrances causées par l’occupation israélienne, particulièrement dans la bande de Gaza.

Dans son allocution, le président Tebboune a appelé la communauté internationale ainsi que toutes les âmes éprises de liberté et les consciences vivantes à travers le monde à assumer leurs responsabilités. Il est nécessaire et impératif dit-il de mettre fin à la tragédie humaine que vit le peuple palestinien.

Il a qualifié la situation actuelle comme une « guerre de génocide« , soulignant le silence et l’incapacité des organisations et institutions internationales à faire respecter les résolutions de la légalité internationale, y compris la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

« L’Humanité a perdu en Palestine toute once d’humanité et de civilisation« , a-t-il affirmé, déplorant l’absence de loi, de principe, de valeur et de morale dans la région.

Un soutien historique à la cause palestinienne

L’Algérie, pays au passé engagé dans la lutte pour les droits des peuples opprimés, a une longue histoire de soutien au peuple palestinien. Depuis son indépendance en 1962, l’Algérie a été un fervent défenseur de la cause palestinienne, soutenant leur droit à l’autodétermination et condamnant fermement toute forme d’occupation et d’oppression.

En effet, l’Algérie a été un acteur majeur dans le mouvement de libération nationale palestinien. Le pays a offert un refuge aux réfugiés palestiniens et a soutenu de façon permanente les efforts diplomatiques visant à faire reconnaître l’État palestinien sur la scène internationale.

Un point d’accord avec le Maroc

La position du Maroc envers la question palestinienne est aussi ferme et engagée. Même si le Roi Mohammed VI, a mis beaucoup de temps à prendre position sur le conflit israélo-palestinien, et cela sur la pression populaire. En tant que Président du Comité Al-Qods, le Roi plaide pour un arrêt immédiat et durable des agressions contre Gaza, ainsi que pour l’autorisation de l’acheminement des aides humanitaires. De même, le Maroc condamne les attaques des colons en Cisjordanie et appelle à la fin des mesures unilatérales prises par Israël.