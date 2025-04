L’Algérie célèbre son patrimoine et sa culture entre tradition et innovation

En ce printemps 2025, l’Algérie vibre au rythme d’une effervescence culturelle sans précédent. Trois événements majeurs illustrent le dynamisme d’un pays qui sait conjuguer respect des traditions et ouverture aux innovations technologiques.

L’intelligence artificielle au service du patrimoine algérien

Pour sa troisième édition thématique, le Mois du Patrimoine d’avril 2025 a choisi d’explorer comment l’intelligence artificielle peut valoriser l’héritage culturel algérien. Cette initiative ambitieuse vise à démocratiser l’accès au patrimoine tout en proposant des expériences inédites qui associent recherche historique et technologies de pointe.

A lire : Du Maghreb à l’Afrique : l’Algérie orchestre la révolution de l’IA continentale

À Tipasa, site archéologique emblématique, les visiteurs peuvent désormais découvrir les thermes romains comme jamais auparavant. Grâce à des algorithmes de deep learning, les mosaïques et décors ont été méticuleusement recréés en trois dimensions. Équipés de casques de réalité virtuelle ou simplement via une application web interactive, touristes et étudiants explorent les vestiges dans leur splendeur d’origine supposée, offrant une immersion saisissante dans l’Antiquité.

L’École nationale de conservation-restauration a également contribué à cette dynamique en organisant, le 20 avril, une table ronde passionnante sur les applications de l’IA dans la restauration d’œuvres d’art et d’archives sonores. Les participants ont pu assister à des démonstrations en direct de scanners 3D et d’outils de reconnaissance d’images anciennes, illustrant comment ces technologies peuvent préserver et révéler notre histoire.

Dans plusieurs musées d’Alger, l’expérience muséale se transforme radicalement. Des médiateurs équipés de tablettes proposent désormais des parcours où l’intelligence artificielle analyse en temps réel les objets exposés. Puis elle génère des commentaires audiovisuels personnalisés selon le profil du visiteur, familles, écoliers ou seniors. Cette approche novatrice permet de toucher un public plus large et diversifié, rendant le patrimoine plus accessible à tous.

La chanson chaâbi, un patrimoine vivant qui se réinvente

Du 20 au 23 mars dernier, le Palais de la Culture « Moufdi-Zakaria » d’Alger a vibré aux sons envoûtants de la chanson chaâbi lors de la 14ème édition du Festival national. Cet événement majeur, qui honore la mémoire d’El Hadj M’Hamed El Anka, père fondateur du chaâbi moderne, témoigne de la vitalité de ce genre musical profondément ancré dans l’identité algérienne.

Dix-sept artistes venus de dix wilayas différentes ont été sélectionnés par le jury pour participer à cette édition. Jeunes talents prometteurs et chanteurs expérimentés se sont succédé sur scène, interprétant avec passion des œuvres classiques du répertoire mais aussi des créations contemporaines, démontrant ainsi que le chaâbi reste une forme d’expression musicale en constante évolution.

Le festival a également été marqué par la présence d’ensembles comme Djmawi Africa, qui ont su captiver le public avec des orchestrations audacieuses, mêlant instruments traditionnels comme le guembri et le mandole à des sonorités plus modernes.

En marge des concerts, un salon a mis en lumière les savoir-faire artisanaux kabyles et oranais, avec des démonstrations de tissage et de poterie. Une scénographie originale associant musique et gastronomie a permis aux visiteurs de découvrir des recettes traditionnelles, renforçant ainsi le lien entre patrimoine immatériel et convivialité qui caractérise la culture algérienne.

Symphonies sans frontières : quand l’Algérie orchestre le dialogue interculturel

La 14ème édition du Festival international de musique symphonique, placée sous le haut patronage du ministère de la Culture, s’est déroulée du 17 au 23 avril à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïh, avec une extension à Oran. Cette année, le Venezuela était l’invité d’honneur, symbolisant la volonté d’échanges culturels qui anime cet événement prestigieux.

L’orchestre symphonique de Prague a donné le coup d’envoi des festivités le 17 avril, offrant une interprétation magistrale d’œuvres classiques. Il a été suivi par un ensemble vénézuélien qui a surpris et charmé le public avec un programme audacieux mêlant compositions de Piazzolla et créations de musiciens algériens contemporains.

Fidèle à sa mission de démocratisation culturelle, le festival a organisé trois soirées exceptionnelles en plein air, dans le cadre majestueux de la Casbah d’Alger et au Théâtre régional d’Oran. Plus de 5 000 spectateurs ont ainsi pu assister gratuitement à des concerts de haute qualité.

À travers ces événements majeurs, l’Algérie démontre sa capacité à faire dialoguer passé et présent, tradition et innovation. Ce mariage entre technologies de pointe et patrimoine ancestral renouvelle l’expérience culturelle. Enfin, la musique et la mémoire collective tissent des liens précieux entre les générations et par-delà les frontières.

A lire : La peinture algérienne du XXè siècle

Dans cette dynamique, le pays affirme avec force son rayonnement culturel et son ouverture au monde, tout en restant profondément ancré dans ses racines.