L’Algérie célèbre ses champions des Jeux Paralympiques de Paris 2024 

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a honoré, lors d’une cérémonie au Palais d’El-Mouradia, les athlètes qui ont porté haut les couleurs de l’Algérie lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cet événement, marqué par la présence de hauts responsables de l’État, des familles des sportifs et des staffs techniques, témoigne de l’excellence des athlètes du pays.

Une participation marquée par l’excellence

L’Algérie a terminé sa participation à la 17e édition des Jeux Paralympiques avec une impressionnante moisson de onze médailles, dont six en or et cinq en bronze. Ce résultat place le pays en tête du classement paralympique au niveau arabe et africain, tout en se positionnant à la 25e place mondiale sur 186 pays participants. Ce succès reflète le talent des 26 athlètes algériens (18 hommes et 8 femmes) ayant participé à la compétition.

Parmi les performances les plus notables, Athmani Skander Djamil s’est imposé en remportant deux médailles d’or dans les épreuves du 100 m et 400 m (T13). Safia Djelal a brillé au lancer de poids assis (F57), décrochant également l’or, tout comme Abdelkader Bouamer en para-judo (-60 kg/J1), Nassima Saïfi au lancer du disque (F57) et Brahim Guendouz Kayak dans l’épreuve de para-canoé (200 m/KL3). Ce palmarès doré a permis à l’Algérie de dominer les compétitions régionales.

En parallèle, les athlètes algériens ont également brillé avec cinq médailles de bronze, notamment grâce à Nassima Saifi au lancer du disque (F57), Ahmed Mehideb dans l’épreuve de club (F32), Hamri Lynda à la longueur (F12), Ouldkouider Ishak en para-judo (-60 kg/J2) et Hocine Bettir en para-powelifting (65 kg).

Lors de la cérémonie, le président Tebboune a exprimé sa fierté envers ces athlètes, soulignant leur rôle en tant qu’ambassadeurs du sport et des valeurs de l’Algérie. Les champions, leurs entraîneurs ainsi que leurs familles ont reçu des attestations de reconnaissance et des récompenses financières pour couronner leurs efforts. Le moment fort de la cérémonie a été la photo officielle du Président entouré des athlètes médaillés, immortalisant cet hommage rendu à ces figures de résilience et de détermination.

Un succès qui s’inscrit dans l’histoire du sport paralympique algérien

La participation de l’Algérie aux Jeux Paralympiques est le fruit d’une longue tradition d’engagement dans le sport pour les personnes en situation de handicap. Depuis sa première participation aux Jeux en 1992 à Barcelone, l’Algérie a constamment gravi les échelons, notamment grâce à des athlètes emblématiques comme Messaoud Nine et Nadia Medjmedj, qui ont marqué les compétitions de leur empreinte. En 2012, aux Jeux de Londres, l’Algérie avait déjà fait sensation en remportant une dizaine de médailles, un succès qui a confirmé son statut de puissance paralympique sur la scène internationale.

Cette tradition se perpétue à Paris 2024, où les athlètes algériens ont une nouvelle fois démontré leur domination dans plusieurs disciplines. La performance des paralympiens algériens est le fruit d’une stratégie nationale visant à soutenir et promouvoir le sport adapté, en offrant aux athlètes les infrastructures et les moyens nécessaires pour s’entraîner dans des conditions optimales.

Le président Tebboune a profité de cette occasion pour réitérer l’engagement de l’État algérien à soutenir le mouvement paralympique et à encourager la participation des jeunes talents à venir.