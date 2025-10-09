L’Algérie au Mondial 2026 : Mahrez et Amoura emmènent les Fennecs aux Amériques

Une soirée parfaite à Oran pour l’équipe nationale algérienne qui, en dominant la Somalie par trois buts à zéro ce jeudi lors de la neuvième journée des éliminatoires, a officiellement décroché son billet pour la Coupe du Monde 2026.

L’ambiance au stade Miloud Hadefi d’Oran était électrique pour cette rencontre décisive. Douze ans après leur dernière participation au Brésil, les Fennecs vont retrouver la grande scène du football mondial. Le sélectionneur Vladimir Petkovic alignait une équipe légèrement remaniée avec Mandi et Bensebaini en charnière centrale, Bentaleb au milieu avec Boudaoui et un trio offensif composé de Mahrez, Bounedjah et Amoura. Face à l’une des formations les plus faibles du continent qui n’avait pris qu’un seul point en huit matchs Éliminatoires, les Algériens n’ont jamais été inquiétés.

Dès la sixième minute, le ton était donné avec l’ouverture du score signée Mohamed Amoura, servi par un déboulé de Riyad Mahrez côté droit. Le capitaine algérien a ensuite inscrit un superbe but personnel à la dix-neuvième minute après une passe lumineuse de Farès Chaïbi portant le score à 2-0.

Un match maîtrisé de bout en bout

Cette réalisation revêt une importance particulière puisqu’elle met fin à onze mois de disette sous le maillot national pour Mahrez, confirmant qu’il demeure un leader technique et mental incontournable. En 105 sélections, le capitaine des Fennecs totalise désormais 33 buts et 43 passes décisives.

Au retour des vestiaires, le duo Mahrez-Amoura a de nouveau fait parler son entente avec un centre millimétré du capitaine pour la tête croisée de l’attaquant à la cinquante-septième minute, scellant le score final à 3-0.

Cette victoire leur assure mathématiquement la première place du groupe G, synonyme de qualification directe pour le Mondial nord-américain qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Fennecs peuvent désormais aborder sereinement leur dernière journée face à l’Ouganda le 14 octobre à Tizi-Ouzou, avec la fierté d’avoir retrouvé le chemin du Mondial et la performance retrouvée de leur capitaine emblématique, Riyad Mahrez.