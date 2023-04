L’Algérie a-t-elle gagné le bras de fer face au Maroc ?

C’est la fin d’un bras de fer entre le Maroc et l’Algérie, deux pays en froid depuis des années. Alors que le doute planait sur la participation des Lionceaux de l’Atlas à la CAN U17, la FIFA vient de décanter la situation. Le Maroc imposait de rallier l’Algérie via sa compagnie nationale. Ce qu’a refusé Alger.

L’Algérie a-t-elle eu gain de cause dans ce bras de fer contre le Maroc ? Difficile de le dire. Seulement, il semble que la FIFA (Fédération internationale de football) ait coupé la poire en deux. Un ouf de soulagement que pourraient pousser les Marocains et même toute l’Afrique. Le royaume chérifien ayant levé la barre très haute, avec la belle prestation au Mondial. Ce qui lui vaut aujourd’hui, tous les honneurs et toutes les attentions.

Les moindres faits et gestes du Maroc sont scrutés de très près par l’Afrique toute entière, en ce qui concerne le football. Et ces derniers jours, l’attention était portée sur la participation des Lionceaux de l’Atlas à la CAN qui se joue en Algérie. Une participation qui était jusqu’ici compromise en raison de la décision des autorités marocaines de rallier l’Algérie à bord de la compagnie nationale, la Royal Air Maroc.

Fouzi Lekjaa a-t-il cédé ?

Décision qui rencontrait le refus catégorique des autorités algériennes, qui avaient décidé de maintenir leur espace aérien fermé aux appareils marocains. Alors que l’inquiétude gagnait les supporteurs de l’équipe marocaine, et que la tension montait, Gianni Infantino et son équipe ont trouvé une solution. L’instance dirigeante du football aurait trouvé un compromis avec l’Algérie en affrétant un avion sous pavillon FIFA.

En clair, ce n’est pas Royal Air Maroc, la « compagnie officielle » des Lions de l’Atlas, qui va convoyer les U17, mais un avion « neutre ». Seulement, en Algérie, la presse indique qu’il s’agit d’un avion de la compagnie Air Algérie qui se charge de transporter les Lionceaux. Non sans tirer sur les officiels marocains. « Fouzi Lekjaa aurait donc finalement cédé, lui qui a tant insisté pour faire pénétrer un avion RAM sur le territoire algérien », écrit le Fennec.

Message fort de Regragui

« Aucune trace d’un appareil de la compagnie Royal Air Maroc dans le pays. Ce serait bien la compagnie aérienne algérienne Air Algérie qui se serait chargé du transport des Lionceaux de l’Atlas pour participer à la compétition africaine. Si ce n’est pas le cas, ce n’est clairement pas la compagnie marocaine », a poursuivi le journal algérien.

Les joueurs de Said Chiba prendront un vol vers Constantine depuis l’aéroport de Rabat-Salé, ce vendredi. Et selon Afrik-Foot, Walid Regragui, le sélectionneur de l’équipe A, a adressé aux jeunes joueurs « un message fort avant le début de la compétition ». Pour cette CAN en Algérie, l’équipe nationale marocaine est logée dans le groupe B avec l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie.

