Koffi Olomide dédie une chanson émouvante à sa mère (vidéo)

Quelques semaines après la disparition de sa mère, le chanteur de la République Démocratique du Congo, Koffi Olomide, 64 ans, a sorti une chanson qui lui est dédiée. La chanson, qui s’intitule « Mama Amy », est sortie le lundi 26 octobre. Sa maman Aminata Angélique Muyonge est décédée dans l’après-midi du 3 octobre 2020.

Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide pleure toujours la mort de sa maman Aminata Angélique Muyonge. D’ailleurs, il vient de dédier une chanson émotionnelle à sa défunte mère, intitulée « Mama Amy ». Olomide a partagé la chanson émouvante sur ses pages de médias sociaux, touchant tous ses fans.

Dans la chanson, il a utilisé des vidéos de l’enterrement de sa mère. La plupart de ses fans ont afflué dans sa section de commentaires sur les réseaux sociaux pour le consoler et l’ont félicité pour l’hommage qu’il a rendu à sa défunte mère. « Puisse son âme reposer en paix… Elle a été une bénédiction d’apporter une légende comme Koffi au monde », a commenté Chibaby Ofoegbu. Un autre fan d’Instagram identifié comme Momo Lisulo a écrit : « Puisse son âme reposer en paix ».

Dans une histoire similaire, des informations sur la mort de la mère de Koffi ont d’abord été rendues publiques par le musicien lui-même, via sa page officielle Facebook. Selon le message de Koffi, sa mère est décédée le samedi 3 octobre dans l’après-midi. Mais, l’artiste congolais de Kinshasa n’a pas révélé la cause du décès de sa mère. Néanmoins, il a décrit à quel point il était douloureux de la perdre.

Koffi Olomide a partagé une belle photo de souvenir de lui-même avec sa mère, suivie d’une légende déchirante. « À vous les fleurs, à nous les larmes. Maman, ce 3 octobre, Dieu a décidé que tu vas retrouver papa. Je rends grâce à Dieu », a écrit Koffi. Suite à son annonce, de nombreuses personnes, en particulier ses fans, se sont rendus sur différentes plateformes de médias sociaux pour pleurer avec la famille.

Koffi Olomide est connu en Afrique et à travers la planète Terre pour ses rythmes apaisants et énergiques et fait partie des grands de la musique lingala.