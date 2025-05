Kofa électrise l’Afrique urbaine avec 8,1 millions de dollars et une vision alimentée par l’IA

Avec une levée de fonds de 8,1 millions de dollars, la startup ghanéenne Kofa bouscule le paysage énergétique africain. Portée par l’intelligence artificielle et une solution de batteries échangeables, elle entend électrifier les villes du continent tout en répondant aux défis de la mobilité, de l’accès à l’énergie et du climat.

Dans un continent où l’urbanisation galopante impose des défis énergétiques majeurs, la startup ghanéenne Kofa vient d’envoyer un signal fort. En levant 8,1 millions de dollars lors d’un tour de table de pré-série A, l’entreprise ambitionne d’accélérer l’accès à une énergie propre, rapide et fiable à travers les grandes villes africaines. Grâce à son système d’échange de batteries intelligentes, Kofa entend révolutionner la mobilité urbaine et l’alimentation énergétique des petites entreprises.

Une solution rapide et propre pour les zones urbaines sous tension

Fondée en 2022, Kofa a mis au point une technologie innovante : des batteries interchangeables qui, en moins de deux minutes, permettent de recharger motos, équipements de petits commerces ou foyers domestiques. Cette solution, déjà adoptée à raison de plus de 200 échanges quotidiens avec un taux de charge de 99 %, se présente comme une réponse aux coupures d’électricité, aux coûts élevés du carburant et à l’urgence climatique dans les métropoles africaines. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour anticiper la demande et gérer l’utilisation des batteries, Kofa conjugue innovation technologique et impact social.

La levée de fonds de 8,1 millions de dollars repose sur une combinaison de capitaux propres (3,25 millions), de dettes (4,315 millions) et de subventions (590 000 dollars). Co-dirigée par E3 Capital et Injaro Investment Advisors, avec le soutien de la Shell Foundation et de la plateforme Transforming Energy Access du Royaume-Uni, cette opération témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour la convergence entre énergie propre, mobilité électrique et logistique urbaine. Les fonds seront utilisés pour renforcer le système de gestion des batteries basé sur l’IA et pour s’étendre dans trois nouvelles villes situées en Afrique de l’Ouest et de l’Est.

Vers un modèle d’électrification urbaine made in Africa

Kofa ne se contente pas d’offrir une solution technique : elle participe à la construction d’un modèle d’électrification urbaine ancré dans les réalités africaines. En s’alliant avec des partenaires locaux et internationaux pour assembler ses équipements sur place, la startup favorise un développement durable de son infrastructure. Dans des pays comme le Ghana ou le Kenya, où les gouvernements misent sur la transition énergétique, Kofa pourrait bien devenir un acteur central de la décarbonation urbaine. Sa capacité à offrir une alternative abordable, rapide et fiable dans les villes à forte densité fait d’elle une pionnière sur un marché en pleine effervescence.

Le succès de Kofa illustre une tendance de fond : l’émergence d’entreprises africaines à la croisée des technologies propres, de la fintech et de la mobilité urbaine. En misant sur l’IA et l’Internet des objets pour optimiser ses services, Kofa ne répond pas seulement aux besoins immédiats des usagers, livreurs, entrepreneurs ou particuliers, elle anticipe l’évolution des villes africaines vers des systèmes énergétiques décentralisés, résilients et intelligents.