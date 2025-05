Khartoum plongée dans l’obscurité après une nouvelle vague de frappes de drones

Khartoum a sombré dans l’obscurité après des frappes de drones ciblant ses infrastructures électriques, attribuées aux Forces de soutien rapide. Ce nouveau technologique dans la guerre civile soudanaise marque une nouvelle escalade aux conséquences humanitaires désastreuses pour une capitale déjà meurtrie par deux ans de conflit.

La capitale soudanaise, Khartoum, a été le théâtre d’une nuit de terreur et de pénombre. Des attaques de drones attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) ont visé des infrastructures électriques clés, provoquant une coupure de courant massive dans la ville et ses environs.

Un changement de stratégie militaire dévastateur

Alors que les RSF ont été progressivement repoussées du centre du Soudan, leurs attaques au sol se font désormais plus rares. À la place, elles optent pour une guerre technologique à distance : des frappes de drones visant des cibles stratégiques comme les centrales électriques et les barrages. Cette nuit d’attaques sur Khartoum s’inscrit dans cette logique. Les installations énergétiques ont été gravement endommagées, plongeant la capitale dans le noir total. Selon la compagnie nationale d’électricité, des équipes de secours s’efforcent encore de maîtriser les incendies provoqués par les frappes et de rétablir un semblant de fonctionnement.

La coupure d’électricité n’est que la partie visible d’une crise bien plus profonde. Sans courant, l’accès à l’eau est perturbé, aggravant la situation sanitaire dans un pays déjà miné par la famine et les épidémies. Le risque de propagation du choléra et d’autres maladies hydriques est désormais critique, surtout dans les zones urbaines densément peuplées comme Khartoum. Les Nations unies alertent : près de la moitié de la population soudanaise est déjà en situation d’insécurité alimentaire aiguë, et ces nouvelles attaques risquent d’aggraver une tragédie humanitaire déjà hors de contrôle.

Le sud d’Omdurman en proie à des combats acharnés

Tandis que les drones frappaient Khartoum, les combats au sol continuaient dans le sud d’Omdurman, dans l’agglomération de la capitale. L’armée régulière tente d’y neutraliser les dernières poches de résistance des RSF. Des milliers de civils fuient ces zones de confrontation directe, rejoignant les plus de 13 millions de déplacés déjà recensés depuis le début de la guerre. À l’ouest, dans le Kordofan, l’armée cherche à sécuriser les sites pétroliers stratégiques et à reprendre la ville d’al-Fashir au Darfour, dernier bastion gouvernemental dans cette région.

Déclenchée par un différend sur la transition démocratique, la guerre entre l’armée soudanaise et les RSF a évolué en une lutte de pouvoir sans merci, où la population paie le plus lourd tribut. Malgré des retournements de situation fréquents sur le terrain, aucun des deux camps ne semble en mesure de prendre l’avantage décisif. Les récentes frappes de drones sur Khartoum illustrent l’enlisement d’un conflit où chaque jour sans paix creuse un peu plus les souffrances d’un peuple pris en otage.