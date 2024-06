Kenza Layli : une Marocaine finaliste du concours international de Miss IA

Le premier concours international Miss IA a révélé ses dix finalistes. Parmi elles figure la Marocaine Kenza Layli, seule candidate voilée. Ce concours, qui met en avant les capacités et le potentiel des intelligences artificielles conversationnelles, a sélectionné des candidates issues du monde entier. Elle fera face à 9 autres IA, dont deux candidates françaises.

La présence de Kenza Layli en finale de Miss IA est une grande réussite pour le Maroc. Elle symbolise l’avancée du pays dans le domaine de l’intelligence artificielle et met en lumière le talent et la créativité des jeunes Marocains. Kenza Layli, avec ses 190 000 abonnés sur Instagram, s’est démarquée par son engagement pour les droits des femmes au Maroc et son contenu percutant. Elle est la seule candidate voilée du concours.

Un top 10 international

Les autres finalistes viennent de 7 autres pays, car la France et la Turquie ont réussi l’exploit de placer chacune deux finalistes. Chaque IA apporte sa « personnalité » et ses talents uniques au concours, illustrant la diversité et le potentiel des intelligences artificielles dans le monde. Ces IA sont aujourd’hui principalement des présentatrices de télévision ou des influenceuses, mais demain tout semble envisageable.

Le jury délibère actuellement pour désigner la grande gagnante de Miss IA. Le nom de la lauréate sera annoncé prochainement.

Un avenir prometteur pour les intelligences artificielles

Le succès du concours Miss IA montre l’intérêt croissant du public pour les intelligences artificielles conversationnelles et leur potentiel à influencer et à interagir avec le public. Il est probable que nous verrons de plus en plus d’intelligences artificielles comme Kenza Layli jouer un rôle important dans la société dans les années à venir.