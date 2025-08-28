Kenya : un nouveau charnier relance l’ombre du culte de Shakahola

Fidele K

Lecture 3 min.
Des corps emballés
Des corps calcinés emballés

Au Kenya, cinq nouveaux corps ont été découverts à Kwa Binzaro, portant à 24 le nombre de dépouilles exhumées en moins d’une semaine. Cette découverte rappelle le drame de Shakahola, où plus de 450 fidèles avaient péri en 2023 sous l’influence du pasteur Paul Mackenzie. Les suspects arrêtés seraient d’anciens adeptes de ce gourou et auraient poursuivi ses pratiques mortifères. L’enquête, qui s’annonce longue et sensible, laisse craindre que des enfants disparus figurent parmi les victimes.

La découverte macabre se poursuit au Kenya. Cinq nouveaux corps ont été exhumés le 27 août dans le village côtier de Kwa Binzaro, portant à 24 le nombre de dépouilles retrouvées en seulement cinq jours de fouilles. Cette nouvelle affaire réveille les traumatismes du culte de Shakahola, tristement célèbre pour avoir conduit à l’un des pires drames sectaires du pays en 2023.

Un charnier inquiétant à Kwa Binzaro

Selon l’organisation de défense des droits humains « Vocal Africa », les fouilles menées par la police ont mis au jour des fosses communes, découvertes il y a une dizaine de jours. Les premiers indices laissent penser à l’existence d’une secte organisée, calquée sur les pratiques du groupe de Shakahola. Les dépouilles, retrouvées dans des conditions alarmantes, rappellent les méthodes extrêmes du pasteur Paul Mackenzie, figure centrale de l’Église internationale de la Bonne nouvelle.

Une déclaration sous serment, déposée devant la cour de Malindi le 22 août par l’inspecteur Alfred Mwatika, de la police antiterroriste, révèle que les 11 personnes interpellées sont toutes d’anciens adeptes de Mackenzie. Plusieurs auraient séjourné dans la forêt de Shakahola avant de rejoindre Kwa Binzaro. Les enquêteurs soupçonnent une continuité dans l’endoctrinement et dans les pratiques mortifères.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Neuf corps découverts au Kenya : le spectre de Shakahola refait surface

Le spectre du massacre de Shakahola

Il y a un an à peine, plus de 450 corps avaient été exhumés dans la forêt de Shakahola. Les adeptes, manipulés par le pasteur Mackenzie, étaient soumis à un jeûne absolu censé leur « ouvrir les portes du paradis ». Si certains se laissaient mourir volontairement, d’autres avaient été contraints, certains corps présentant des signes de strangulation et de violences. Aujourd’hui encore, Mackenzie et près de 90 de ses proches collaborateurs sont jugés pour terrorisme et crimes contre l’humanité.

Les téléphones portables saisis sur les suspects apportent de premières informations sur leurs déplacements. Ils auraient parcouru plusieurs régions du Kenya pour recruter de nouveaux adeptes, avec des fonds destinés à louer des maisons servant de lieux de transit avant d’enfermer les victimes à Kwa Binzaro. La police s’inquiète particulièrement du sort d’enfants portés disparus, qui pourraient figurer parmi les victimes.

Un pays face à ses plaies

Pour la société kényane, ces nouvelles découvertes résonnent comme une douloureuse répétition. Les familles endeuillées par Shakahola craignent que l’histoire ne se répète, tandis que les organisations de défense des droits humains réclament des mesures fortes contre les sectes extrémistes. Le gouvernement, déjà critiqué pour sa lenteur à réagir en 2023, est appelé à renforcer ses dispositifs de prévention et de contrôle afin que le drame de Shakahola ne devienne pas une tragédie cyclique.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Boniface Mwangi

Kenya : Boniface Mwangi, l’activiste qui veut défier Ruto à la présidentielle

Au Kenya, l’activiste Boniface Mwangi a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 face à William Ruto. Ancien photojournaliste devenu figure de la...
Des migrants africains

Mauritanie : Human Rights Watch dénonce des abus graves contre les migrants

Human Rights Watch accuse la Mauritanie de graves violations des droits des migrants entre 2020 et 2025. Le rapport dénonce tortures, violences sexuelles, détentions...
Nairobi accueille une formation pour l’autonomie financière des ONG africaines

Nairobi accueille une formation pour l’autonomie financière des ONG africaines

Du 26 au 28 août, la capitale kényane accueille un programme de formation. "Fundraising for African Nonprofits", tel est le nom de cette initiative...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025