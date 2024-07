Kenya : l’opposition fait son entrée au gouvernement avec quatre ministres

Moins de deux semaines après la nomination de 11 nouveaux ministres, le Président kényan, William Ruto, annonce l’entrée au gouvernement de 4 représentants de l’opposition. Une annonce qui pourrait fragiliser le bloc constitué par l’opposition kényane.

Ce mercredi, le Président kényan, William Ruto, a annoncé la nomination à des postes ministériels de quatre figures de l’opposition. Ces nouveaux ministres, tous membres du parti Mouvement démocratique orange (ODM) de Raila Odinga ont ainsi accepté le principe de « gouvernement élargi » présenté il y a quelques jours par William Ruto. Il s’agit de : John Mbadi qui prend le ministère des Finances, James Opiyo Wandayi, désormais ministre de l’Énergie et du Pétrole, Hassan Ali Joho en charge du ministère des Mines et de l’Économie de la mer, et enfin Wycliffe Oparanya qui devient le ministre du Développement des coopératives et des PME.

L’objectif poursuivi par le Président kényan est d’apaiser la tension qui secoue le pays depuis plusieurs semaines et qui avait commencé avec l’introduction au Parlement d’une nouvelle loi de finances prévoyant de nouvelles taxes.

Vers une fragilisation de l’opposition

La nomination de nouveaux ministres fait suite à la dissolution du gouvernement par le chef de l’État, le 11 juillet 2024. Une décision induite par les violentes manifestations qui se sont déclenchées dans le pays pour dire non aux nouvelles taxes que l’exécutif voulait imposer aux populations. Huit jours après la dissolution, William Ruto nomme onze nouveaux ministres qui allaient constituer le cœur du nouveau gouvernement. Il annonçait à la même occasion son intention de former un gouvernement élargi à l’opposition. « J’ai commencé le processus de formation d’un nouveau gouvernement élargi pour m’aider à mener la transformation urgente et irréversible de notre pays », avait-il déclaré.

À cette annonce, Musyoka Kalonzo, une des leaders de la coalition d’opposition Azimio, avait réagi en déclarant qu’elle ne participerait pas ni ne soutiendrait ce « gouvernement élargi ». En acceptant de faire partie du gouvernement, le parti de Raila Odinga rame à contre-courant de la position de la coalition à laquelle il appartient. Un tel choix fragilise sans aucun doute cette coalition qui évoluait en rang serré depuis l’accession au pouvoir de William Ruto.

William Ruto jubile

En obtenant l’adhésion de ces ténors de l’opposition à sa démarche, William Ruto n’a pas caché sa satisfaction. « Je félicite les dirigeants des diverses organisations, tant dans les secteurs public que privé, y compris les partis politiques, pour leur réponse encourageante à ma démarche de consultation sur la formation d’un gouvernement élargi », a d’abord déclaré le Président kényan. Avant de poursuivre : « Leur volonté de mettre de côté les positions et les intérêts partisans afin de rejoindre un partenariat visionnaire pour la transformation radicale du Kenya est un témoignage historique de leur patriotisme ».

Au total, 20 ministres sont actuellement nommés, et la moitié faisait déjà partie du précédent gouvernement.