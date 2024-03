Kemi Seba risque de perdre sa nationalité française

Les autorités françaises menacent de retirer à l’activiste Kemi Seba sa nationalité française. Pour quelles raisons ?

L’activiste Kemi Seba, de nationalité franco-béninoise, a reçu une lettre des autorités françaises l’informant qu’il pourrait se voir retirer sa nationalité française. Le ministère français de l’Intérieur reproche à l’activiste ses prises de position hostiles à la France. Paris dénonce notamment ses messages «outranciers» sur les réseaux sociaux contre la France, ses représentants et ses forces militaires.

«Atteinte aux intérêts français»

Le ministère considère que les agissements de Kemi Seba constituent une déloyauté manifeste envers la France. «Vous organisez ou participez à des manifestations et conférences dans divers pays», lui reproche-t-on. Paris lui reproche de «diffuser des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique que vous qualifiez de néocolonialisme».

«Votre comportement et vos propos révèlent une posture constante et actuelle résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l’égard du pays dont vous avez la nationalité», poursuit la note pondue par les autorités françaises. L’activiste a 30 jours pour répondre aux accusations portées contre lui.

Kemi Seba, un habitué des faits

Le Conseil d’État statuera ensuite sur son cas. La réaction de celui avait brûlé un billet de 5000 FCFA n’a pas tardé. L’activiste a déjà réagi sur les réseaux sociaux, qualifiant la lettre du ministère de l’Intérieur de «déclaration de guerre coloniale». Il dit toutefois considérer cette décision de retrait comme une décoration. Pour rappel, Kemi Seba est un activiste panafricaniste et fondateur du mouvement «Urgence panafricaniste».

Kemi Seba est connu pour ses positions controversées et ses critiques acerbes de la France. A travers de nombreuses mobilisations en Afrique francophone, le fondateur d’Urgences panafricanistes a amplifié la contestation contre le Franc CFA et la Françafrique. À la suite de manifestations contre le néocolonialisme, il est devenu persona non grata dans de nombreux pays.