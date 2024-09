Kanvo : le tissu royal béninois réinventé par la mode

Le Kanvo, ce pagne tissé symbolisant la royauté d’Abomey, connaît une véritable renaissance dans l’industrie de la mode béninoise. Héritage du roi Agonglo au XIXe siècle, ce tissu autrefois réservé aux souverains est aujourd’hui un trésor culturel réinventé par les créateurs contemporains.

Comment ce pagne ancestral, au passé prestigieux, s’est-il imposé comme un incontournable de la mode moderne ? Voyons cela de plus près.

Kanvo : un héritage royal au cœur de la mode contemporaine

Introduit par le roi Agonglo au XIXe siècle, le Kanvo était à l’origine un pagne exclusivement porté par les souverains d’Abomey. Il incarnait la puissance, le prestige et la tradition. De nos jours, ce tissu prestigieux a été labellisé en 2020, ce qui représente un véritable tournant pour son intégration dans la mode contemporaine. Les couturiers béninois, tels que Mondoukpè et Lolo Andoche, s’emparent de cette étoffe pour la sublimer dans leurs collections. lls ajoutent une touche d’authenticité et de raffinement à chaque création.

Le Kanvo : un défi technique pour les créateurs

Malgré son prestige, le Kanvo n’est pas sans difficultés. En effet, dans sa version brute, ce tissu est épais et lourd, ce qui le rend complexe à travailler. Mais les couturiers béninois ont relevé le défi, en l’adaptant aux exigences modernes. Cette transformation a rendu le Kanvo plus accessible. Désormais, il est prisé à la fois par les créateurs et les consommateurs.

Un mélange harmonieux de tradition et de modernité

Pour séduire un public plus large, les créateurs n’hésitent pas à associer le Kanvo à d’autres matières. Le Kanvo se marie, en effet, parfaitement avec le lin, la soie ou encore le coton. Cela le rend ainsi plus attrayant pour les consommateurs. Ainsi, des vêtements modernisés, tout en conservant l’âme béninoise, voient le jour. Ils apportent une nouvelle vie à ce tissu royal.

Un engouement local et international

Le succès du Kanvo ne se limite pas aux frontières béninoises. En octobre, le mois « Tu consommes local » célébrera cet emblème du patrimoine béninois. Des défilés à Lomé et des récompenses au Mali montrent que le Kanvo a un avenir prometteur sur la scène internationale. De plus, l’engouement pour ce tissu s’intensifie, tant pour des événements spéciaux comme les mariages que dans les collections de prêt-à-porter.

L’avenir du Kanvo : un tissu au potentiel illimité

Le Kanvo continue de se réinventer. Les couturiers ont pour ambition de rendre ce pagne plus souple et accessible au quotidien, tout en maintenant son caractère unique. Finalement, ce tissu, autrefois réservé à une élite, est aujourd’hui à la portée de tous, tout en conservant son prestige.