Kankan nabaya prix de la presse panafricaine

Le livre « Kankan nabaya, la ville de l’hospitalité. Guinée » de Catherine et Bernard Desjeux paru aux éditions Grandvaux a reçu le PRIX PRESSE PANAFRICAINE 2019 lors du dernier salon Livre Paris.

Ce livre accompagné d’un film (DVD) du réalisateur Eric Desjeux propose un voyage à la découverte de Kankan Nabaya, ville de l’hospitalité en Guinée. Un voyage dans l’histoire contemporaine de cette terre d’islam, où il est question de paix et d’amour dans la logique de la charte du Mandé. Elle conforte les règles du «vivre ensemble», règles fragiles et vitales à l’heure où les migrations se transforment en drames quotidiens pour des millions de personnes dans le monde entier. Kankan Nabaya est un carrefour où musulmans, chrétiens et animistes coha­bitent dans un dialogue permanent. C’est aussi un grand marché international, une cité universitaire où la culture irri­gue la vie. La mamaya, la grande fête d’après l’Aïd el-Kébir, est l’occasion de se retrou­­ver dans la joie. Ce livre/film est le témoignage des rencontres de Catherine, Bernard et Eric Desjeux avec les femmes et les hommes qui font cette ville. préface du professeur Lanssiné Kaba.

Commander le livre : Kankan Nabaya : Ville de l’hospitalité, Guinée