Kamaru Usman laisse planer le doute sur son retour dans l’UFC

Ancien champion welterweight, Kamaru Usman envisagerait un retour au sein de l’octogone pour peut-être « sauver » l’UFC. Le combat du Nigérian contre le Kazakhstanais Shavkat Rakhmonov est d’ailleurs évoqué sans plus de précision.



Alors qu’il restait sur une formidable série de dix-neuf victoires consécutives, Kamaru Usman paraissait invincible, jusqu’en 2022. Cette année-là, il croisa un certain Leon Edwards, qui aura réussi l’exploit de le mettre K.O avec un head kick apparu subitement. L’athlète jamaïcain confirma sa domination sur Kamaru, lors de la revanche qui a eu lieu le 18 mars 2023.

C’est le début d’un long périple pour le Nigérian qui s’enfonce de plus en plus. D’autant qu’il subit une nouvelle défaite, mais cette fois, face à Khamzat Chimaev, le 21 octobre dernier, à Abu Dhabi. Voilà bientôt un an que le « Nigerian nightmare » fait patienter ses fans, qui aimeraient retrouver cet homme qui leur a tant donné satisfaction.

Kamaru Usman, le grand retour ?

Alors qu’il devait faire face à Shavkat Rakhmonov lors du main event, Belal Muhallad, a été contraint de déclarer forfait suite à une blessure au pied. Les rumeurs vont vite, et un remplacement de ce main event parait plus qu’envisageable. De l’autre côté, Kamaru Usman aurait laissé entendre qu’il serait dans les dispositions de combattre le Kazakhstanais Shavkat Rakhmonov. Serait-ce le come-back tant attendu par les fans d’UFC ?

Pour revenir un peu sur le parcours d’Usman, il a débuté la lutte alors qu’il n’était qu’au lycée. Plus tard, à l’Université, toujours en pratiquant la lutte, il parvient à se qualifier pour le tournoi national NAIA en 2007. Il ne pourra cependant pas y prendre part suite à une violente tempête de neige. En 2010, il glane le titre de champion national de la Division II de la NCAA au sein de la catégorie des 174 livres. Il clôture une saison tonitruante avec à son actif une série de 30 victoires consécutives.

Débuts en MMA Professionnel

Il faudra attendre 2012 avant que Kamaru Usman ne fasse ses débuts en MMA Professionnel, en novembre pour être plus exact. Il totalise 5 victoires et 1 défaite en se battant pour multiples promotions régionales avant d’essayer de participer à l’émission « The Ultimate Fighter », en 2015.

Juillet 2015, c’est la grande finale de The Ultimate Fighter 21 qui oppose Kamaru Usman à Hayder Hassan. Le Nigérian remporte la victoire par soumission de son adversaire, au deuxième round. A la suite de cela, une offre de contrat de l’UFC lui est soumise ainsi qu’une prime de « Performance de la soirée ». Le début d’une belle carrière !