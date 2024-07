Kamala Harris prête à « remporter l’investiture » pour la Présidentielle américaine

Kamala Harris est en pole position pour obtenir l’investiture démocrate pour la Présidentielle américaine de novembre face à Donald Trump. Après le retrait de Joe Biden, il y a eu une vague de ralliements au sein de son parti.

En une semaine, la course à la Maison Blanche a connu deux rebondissements historiques qui ont complètement rebattu les cartes de l’élection présidentielle américaine. En effet, après la tentative d’assassinat de Donald Trump, le 13 juillet, il y a eu le coup de tonnerre de dimanche. Ce, avec l’annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Présidentielle.

C’est sous la forme d’un communiqué que le démocrate a fait cette annonce. Joe Biden n’était plus apparu en public depuis qu’il s’est mis en convalescence, la semaine passée, dans sa villa balnéaire du Delaware. Selon les dernières informations, le Président américain devait soigner un Covid.

Précieux soutien de Bill et Hillary Clinton

Au moment où des doutes sur ses capacités mentales s’installaient concomitamment à une accumulation des voix d’élus lui demandant de passer le flambeau, le dirigeant a accepté de jeter l’éponge. « Je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’exercice de mes fonctions de Président jusqu’à la fin de mon mandat », a dit Joe Biden.

« Aujourd’hui, je veux apporter mon soutien total et mon appui à Kamala pour être la candidate de notre parti cette année », a-t-il ajouté. Cette déclaration intervient à un mois de la convention qui aurait dû introniser candidat le successeur de Donald Trump. Dans la foulée de cette annonce, Kamala Harris a reçu le précieux soutien de Bill et Hillary Clinton, du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Kamala Harris prête à « remporter l’investiture »

Pourtant, ce dernier était considéré comme un possible rival. Pour sa part, l’influente élue de New-York, Alexandria Ocasio-Cortez, a exhorté : « aujourd’hui plus que jamais, il est crucial que notre parti et notre pays s’unissent rapidement pour vaincre Donald Trump et la menace qui pèse sur la démocratie américaine ».

Kamala Harris s’est immédiatement déclarée prête à « remporter l’investiture » démocrate lors de la convention du parti mi-août à Chicago. Ce lundi, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants, a, elle aussi, apporté son soutien à la Kamala Harris. « C’est avec une immense fierté et un enthousiasme sans limite pour l’avenir de notre pays que je soutiens la candidature de la vice-présidente Kamala Harris », a écrit Nancy Pelosi.