Buhari envoie un message à Joe Biden et Kamala Harris

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a félicité les nouveaux leaders des États-Unis d’Amérique, le Président Joe Biden et la Vice-présidente, la Sénatrice Kamala Harris, qui ont prêté serment, ce mercredi, à Washington.

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, dans une déclaration publiée par son assistant spécial principal, chargé des médias et de la publicité, Mallam Garba Shehu, à Abuja, a exprimé l’espoir que la présidence des nouveaux leaders des États-Unis d’Amérique, le Président Joe Biden et la Vice-présidente, la Sénatrice Kamala Harris, marquera un point fort de coopération et de soutien pour le Nigeria ainsi que pour le continent africain.

Le Président Muhammadu Buhari a félicité Joe Biden et Kamala Harris, ainsi que le pays tout entier pour la transition réussie, qui marque un point d’inflexion historique important pour la démocratie en tant que système de gouvernement et pour la communauté mondiale dans son ensemble.

« Nous attendons avec impatience la présidence de Biden avec beaucoup d’espoir et d’optimisme, pour le renforcement des relations cordiales existantes, en travaillant ensemble pour lutter contre le terrorisme mondial, le changement climatique, la pauvreté et l’amélioration des liens économiques et l’expansion du commerce », a-t-il dit dans le communiqué.

« Nous espérons que ce sera une ère de grande positivité entre nos deux nations, alors que nous abordons ensemble des questions d’intérêt mutuel », ajoute-t-il. « Le Président Buhari et tous les Nigérians se réjouissent avec le Président Joe Biden, partageant le sentiment fier que la première femme élue Vice-présidente des États-Unis est d’origine africaine et asiatique », peut-on également lire dans le communiqué.