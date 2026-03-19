Journalisme vert : Greenpeace Africa et la CJRS lancent un concours de reportage environnemental

Criss Bailly

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La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec Greenpeace Africa, a lancé un « Concours du meilleur reportage environnemental ». Ouvert du 16 mars au 13 avril 2026, l’appel vise à encourager des productions journalistiques consacrées aux urgences écologiques qui traversent le continent.

Un nouveau concours veut mettre l’environnement au cœur du travail des jeunes journalistes africains. La CJRS et Greenpeace Africa ont officialisé le lancement du « Concours du meilleur reportage environnemental », présenté comme une initiative destinée à valoriser des sujets de terrain sur les grandes fractures écologiques du moment.

Les candidatures sont ouvertes du 16 mars au 13 avril 2026. L’appel met en avant plusieurs axes éditoriaux : la protection des océans et des ressources halieutiques, la pollution plastique, les impacts de l’exploitation pétrolière et gazière, ainsi que la transition énergétique. Une adresse de contact dédiée a également été communiquée pour l’envoi des candidatures.

Ensemble, pour un journalisme plus vert

Ce concours s’inscrit dans une dynamique amorcée depuis plusieurs mois entre Greenpeace Afrique et la CJRS. En octobre 2025, les deux structures avaient signé à Dakar un mémorandum d’entente autour du thème « Ensemble, pour un journalisme plus vert », avec l’objectif affiché de renforcer la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux à travers les médias. L’APS relevait alors que ce partenariat devait notamment porter sur la pêche, l’industrie et la gestion des inondations.

Au-delà de la compétition, l’initiative traduit une attente plus large : voir émerger un journalisme environnemental africain plus visible, mieux outillé et davantage ancré dans les réalités locales. À l’heure où les crises climatiques, la pression sur les ressources naturelles et les pollutions industrielles pèsent de plus en plus lourd sur les sociétés africaines, ce type d’appel cherche aussi à faire de l’écologie un sujet central de reportage, et non un simple thème secondaire.

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Cette lecture est cohérente avec les actions récentes de Greenpeace Afrique en matière de formation et d’accompagnement de journalistes sur les crimes environnementaux et la justice climatique.

Criss Bailly
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Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
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