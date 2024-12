Joe Biden annonce un plan de financement d’un milliard de dollars pour l’Afrique

Lors de son déplacement en Angola, Joe Biden a annoncé une aide humanitaire historique de plus d’un milliard de dollars pour l’Afrique, destinée à répondre aux crises humanitaires majeures telles que la famine et les sécheresses. Cette initiative s’inscrit dans un engagement fort des États-Unis envers le continent.

Le Président américain Joe Biden a marqué l’histoire en annonçant, lors de son déplacement en Angola, une aide humanitaire exceptionnelle de plus d’un milliard de dollars pour l’Afrique. Cette annonce intervient dans un contexte de crises multiples, mêlant famine, sécheresses et instabilité politique, affectant plusieurs régions du continent.

Une aide pour faire face à des crises humanitaires sans précédent

Lors de son discours à Luanda le 3 décembre, Joe Biden a précisé que ce financement visait principalement à répondre aux besoins urgents des populations déplacées par des sécheresses historiques et la famine. Selon l’Agence américaine pour le développement international (USAID), cette aide, répartie entre 823 millions de dollars via l’USAID et 186 millions par le département d’État, touchera 31 pays du continent.

L’USAID souligne que l’Afrique demeure la région où le pourcentage de la population souffrant de faim est le plus élevé. L’annonce de cette aide s’inscrit dans un effort pour relever le défi de l’insécurité alimentaire, un problème exacerbé par les conflits armés et les phénomènes climatiques extrêmes.

Un engagement historique des États-Unis envers l’Afrique

Cette nouvelle enveloppe s’ajoute aux 6,6 milliards de dollars déjà débloqués par les États-Unis en 2024 pour l’aide humanitaire en Afrique subsaharienne. Joe Biden, premier président américain à se rendre en Angola, a réaffirmé son engagement envers les partenaires africains.

En marge de cette annonce, le président Biden visitera le port de Lobito, un projet phare de sa présidence. Ce corridor ferroviaire, dépendant de l’Angola à plusieurs pays voisins, incarne l’ambition des États-Unis de renforcer leur présence en Afrique face à l’influence grandiose de la Chine. Ce déplacement a mis en lumière la volonté de Washington d’investir dans des infrastructures essentielles tout en consolidant ses relations avec le continent.

Un défi mondial nécessitant une solidarité internationale

L’insécurité alimentaire en Afrique appelle à une mobilisation globale. Cette initiative de l’administration Biden, qui s’inscrit dans un contexte de transition politique aux États-Unis, témoigne de l’importance stratégique du continent africain dans la politique internationale. Reste à voir si d’autres nations emboîteront le pas pour soutenir cette cause.