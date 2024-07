JO 2024 : Tatjana Smith remporte l’or au 100m brasse

La Sud-Africaine Tatjana Smith, 27 ans, a brillé aux Jeux Olympiques de Paris en remportant l’or dans le 100 mètres brasse. Trois ans après sa médaille d’argent à Tokyo, Smith a montré une détermination et une persévérance remarquables pour atteindre ce sommet.

Son triomphe est le fruit d’un entraînement rigoureux et d’une volonté inébranlable.

Une course au suspense haletant

La finale du 100 mètres brasse, disputée à l’Arena La Défense le 29 juillet, a offert un spectacle palpitant. Tatjana Smith a commencé la course en tant que favorite, ayant signé le meilleur temps des demi-finales. Cependant, la concurrence était féroce, notamment avec l’Américaine Lilly King et la Chinoise Tang Qianting.

Malgré un départ explosif de Tang, qui dominait largement à mi-course, Smith a su rester concentrée. Centimètre par centimètre, elle a réduit l’écart dans les derniers 15 mètres. Avec un temps de 1’05.28, elle a devancé Tang (1’05.54) et l’Irlandaise Mona McSharry (1’05.59), s’emparant ainsi de la première place et offrant une médaille d’or à l’Afrique du Sud.

Une résilience à toute épreuve

Après ses deux médailles aux JO de Tokyo, Smith avait pris une pause d’un an pour échapper à la pression, renonçant aux Mondiaux de Budapest en 2022. Ce retour gagnant aux Mondiaux 2023 de Fukuoka, suivi de sa performance olympique, témoigne de sa capacité à surmonter les défis émotionnels et physiques.

Des perspectives dorées pour le 200 mètres brasse

Tatjana Smith ne compte pas s’arrêter là. Déjà championne olympique et mondiale en titre du 200 mètres brasse, elle aborde cette épreuve avec confiance et ambition. Les séries et demi-finales de cette discipline sont programmées pour mercredi, où elle espère décrocher une nouvelle médaille d’or et réaliser un doublé historique.

Tang et McSharry, des concurrentes de haut niveau

Pour Tang Qianting, âgée de 20 ans, cette médaille d’argent représente son premier podium olympique. L’Irlandaise Mona McSharry, quant à elle, décroche le bronze à 23 ans. Ces jeunes nageuses ont également démontré un talent prometteur, assurant ainsi une compétition passionnante pour les années à venir.