« Je ne suis pas née pour plaire, mais je suis née pour vivre », la cinglante réponse de Carmen Sama à ses détracteurs

Pour avoir manifesté leur colère en voyant Carmen Sama festoyer avec Emma Lohoues, l’ex-petite amie du défunt Arafat Dj, dans les locaux de l’institut de beauté de cette dernière, les chinois en ont pris pour leur grade. Dans une vidéo fortement relayée sur les réseaux sociaux, on voit clairement la « mère de la Chine de Dj Arafat » se faire joyeusement tripoter les fesses par Lolita au cours d’une virée nocturne. Cette vidéo a entrainé la rage des chinois et les commentaires fusent par millier. La jeune femme se défend pour une fois et leur demande sans langue de bois de la laisser vivre sa vie.

« Je ne suis pas née pour plaire, mais je suis née pour vivre ! » C’est la cinglante réponse que la mère de la petite Rafna a donnée à ses nombreux détracteurs pour leur fermer le clapet. Il y a encore neuf mois, la sulfureuse Yao Maryse Carmen dit Carmen Sama avait essayé de se suicider suite au décès tragique de Huon Ange Didier, la légende du mouvement coupé-décalé. Le décès est survenu et a mis fin aux préparatifs de mariage des deux tourtereaux.

Carmen était très affectée par cette perte du père de sa fille. Mais il semble que l’eau a bien eu le temps de couler sous les ponts et que le temps a su panser les blessures. Carmen se montre aujourd’hui rayonnante et pleine de vie sur les réseaux sociaux. Ce qui choque notamment la communauté « chinoise », c’est sa nouvelle amitié avec Lolita qui était l’ex de son défunt fiancé, surtout que cette dernière n’était pas en bon terme avec Arafat Dj avant son décès tragique.

Même si certains internautes comprennent que Carmen est encore jeune et qu’elle a bien le droit de refaire sa vie, ils lui conseillent de jouer la carte de la simplicité et de la discrétion comme elle le faisait si bien du vivant de son conjoint, au lieu de rentrer dans un monde qu’elle ne maîtrise pas. Vivre, s’amuser, péter les champagnes, twerker et autres oui, mais loin des feux des projecteurs ; c’est le conseil de l’influenceuse Lady Sonia à Carmen.

