Iwájú : Pionnier de l’animation africaine sur Disney+

La plateforme de streaming Disney+ réalise un tournant historique en lançant Iwájú, sa première série d’animation réalisée en Afrique. Ce projet novateur, fruit d’une collaboration inédite entre Disney et le studio panafricain Kugali, offre une vision futuriste et vibrante de Lagos, la capitale nigériane.

Iwájú, qui signifie « futur » en yoruba, se déroule dans une mégalopole futuriste où la technologie et la tradition se rencontrent. L’histoire suit Tola, une jeune fille ingénieuse issue d’une famille aisée, et son ami Kole, un garçon débrouillard vivant dans un quartier défavorisé. Ensemble, ils explorent les complexités de l’amitié, de la famille et de l’ambition dans un monde en constante évolution.

La culture Yoruba, originaire de l’Afrique de l’Ouest et principalement répandue au Nigeria, au Bénin et au Togo, est l’une des plus riches et des plus complexes du continent. Elle est renommée pour ses contributions significatives dans les domaines de l’art, de la musique, de la religion et de la philosophie. Les Yorubas possèdent un patrimoine artistique vibrant, manifeste dans leurs sculptures élaborées, leurs masques cérémoniels et leurs textiles colorés, tels que le fameux Aso Oke. Sur le plan spirituel, la religion Yoruba est polythéiste, centrée sur le culte des Orishas, des divinités incarnant les forces de la nature et les aspects de l’expérience humaine. En outre, la société Yoruba est organisée autour de structures familiales et communautaires étendues, et elle est célèbre pour sa philosophie de vie axée sur le caractère, la sagesse et la communauté.

Un projet ambitieux aux multiples résonances

La série ne se contente pas de divertir ; elle aborde également des thématiques sociales importantes telles que les inégalités, l’éducation et l’impact des nouvelles technologies. Cette approche audacieuse permet de donner une voix aux jeunes Africains et de mettre en lumière les défis et les aspirations du continent.

Acclamée par la critique et saluée par le public, Iwájú s’impose déjà comme une référence en matière d’animation africaine. La série a reçu des critiques élogieuses pour sa qualité visuelle exceptionnelle, sa narration captivante et sa représentation authentique de la culture africaine.

Iwájú marque un tournant décisif pour l’industrie de l’animation africaine. En s’associant à des talents locaux et en offrant une plateforme à des histoires africaines originales, Disney+ contribue à la création d’une nouvelle ère de créativité et d’innovation sur le continent.

Site officiel de la série