Irène Yoko : « ExcelJob apporte une valeur ajoutée à l’activité de l’entreprise »

Créée en 2021 en RDC, ExcelJob est une plateforme innovante permettant de mettre en relation les entreprises et les nouveaux talents à la recherche d’emplois qualifiés. Irène Yoko, entrepreneure et créatrice de la plateforme, revient pour Afrik.com sur les opportunités qu’elle offre aux entreprises et sur la digitalisation du marché de l’emploi.

D’où vous est venue l’idée de créer ExcelJob ?

Au départ de ce projet, il y a une ambition personnelle, une longue expérience à l’international, qui m’a considérablement enrichie !

Elle m’a menée des études à une vie professionnelle toujours trépidante et bien remplie, avec toujours plus de responsabilités. Et pendant toutes ces années, l’idée ne m’a jamais quittée de pouvoir un jour contribuer à l’évolution de mon pays, la RDC. Je le porte dans le cœur ! Et je n’ai jamais perdu l’envie de lui être utile, d’une quelconque manière, par ma force, mon travail et ma détermination.

Au fil de ma carrière, je me suis donc élevée professionnellement avec toujours en germe l’espoir d’apporter ma pierre à l’édifice, d’aider à développer l’économie de mon beau pays.

A Paris, je suis en plein cœur du monde des affaires, je suis conduite à suivre de près des processus de recrutements d’avocats, de juristes, d’assistantes juridiques dans un marché des plus concurrentiels… Et de la combinaison de mon ambition et de mon expérience m’est apparue une évidence : il faut faciliter et dynamiser l’embauche en RDC. Aider les employeurs à recruter le salarié qui leur faut. Aider les talents à décrocher le job qu’ils méritent.

Le taux de chômage en RDC est très alarmant, inquiétant même, osons le dire. Avec une majorité de jeunes. Un drame quand on sait la richesse que notre jeunesse porte en elle ! Il ne m’a pas fallu longtemps pour me dire qu’il fallait répondre à cette nécessité : créer un jobboard attractif, accessible et efficace !

Quels est le centre d’intérêt de votre entreprise ?

L’emploi pour tous, le recrutement et les formations. Un emploi qualifié et épanouissant permet de s’accomplir et de s’émanciper.

Quelles sont les réalisations concrètes d’ExcelJob, depuis sa création en 2021 ?

Le 20 avril 2021 : inauguration de la plateforme ExcelJob à l’Hôtel Pullman de Kinshasa RDC

De mai 2021 à décembre 2023 : diverses publications d’offres d’emploi et recrutement pour les sociétés commerciales et ONG.

Les demandeurs d’emploi sont surqualifiés mais malheureusement, ils n’ont souvent pas réellement le niveau de leurs diplômes

Exemples de postes recherchés : Sales/Business Development Executives – Cadres Commerciaux en immobilier (H/F) ; Magasinier (H/F) ; Full Stack Developer (H/F) ; Designer (H/F) ; Caissier(ère) H/F ; Assistant(e) Manager Restaurant (H/F) ; Responsable Formation & Développement – Hôtellerie (H/F) ; Développeur Web (H/F) Assistant Manager Food & Beverage H/F ; Gestionnaire de portefeuille Crédit Raye H/F ; Gérant de restaurant H/F ; Chef de Projet Digital (H/F) ; Responsable des Ressources Humaines (H/F) ; Chauffeur (H/F) ; Responsable Commercial (H/F) ; Responsable Hygiène Sécurité Environnement (H/F) ; Responsable des opérations (H/F) ; Assistant Personnel – Anglais courant (H/F) ; Responsable Administratif et Financier (H/F), Analyste financier (H/F) ; Chargé de suivi & Évaluation (H/F) Payroll Tax specialist (H/F) ; Chargé de Genre & Équité (H/F)…

Les postes sont principalement basés à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, mais nous intervenons sur toute la RDC.

Diverses parutions depuis avril 2021 :

Article de Nadine FULA pour Zoom Eco paru le 20 avril 2021

Émission télévisée sur Zoom Eco pour le lancement de la plateforme ExcelJob le 20 avril 2021

Décembre 2021 : Irène Yoko Fondatrice d’ExcelJob présente ses vœux de 2022 sur la Chaîne Nationale RTNC

Article de Landry Kamango pour le Magazine OPT1MUM paru en février 2022 – « Le Pont Digital »

Il se dit qu’en Afrique, le monde du travail est assez complexe avec notamment le manque de qualification des demandeurs d’emploi. Partagez-vous cette version ?

Non, au contraire les demandeurs d’emploi sont surqualifiés mais malheureusement, ils n’ont souvent pas réellement le niveau de leurs diplômes. Ils manquent souvent de motivation et surtout d’accompagnement pour trouver le job idéal et pour mettre en avant leurs compétences.

Quelle est, selon vous, la solution à cette problématique ?

La digitalisation du marché de l’emploi permet justement de résoudre ces lacunes et de régler ces différents problèmes.

Quelles sont les opportunités qu’offre votre structure aux entreprises ?

ExcelJob – Publication des offres d’emploi et Recrutement

ExcelJob permet de trouver rapidement les bons candidats pour un poste précis en aidant les recruteurs dans tri des candidatures, entretiens de pré-sélection en visioconférence, puis proposition de shortlist de candidats.

Fort de son succès, ExcelJob compte déjà plus de 6 000 profils d’experts répertoriés et disponibles !

ExcelJob – Placement

ExcelJob apporte une valeur ajoutée à l’activité de l’entreprise en plaçant les meilleurs talents dans leur structure. Nous intervenons dans tous les domaines confondus. Grâce à sa base de données composée de multiples profils variés, ExcelJob est en mesure de proposer un personnel qualifié et expérimenté. ExcelJob se charge du personnel mis à disposition en les faisant bénéficier de différentes formations gratuites.

ExcelJob – Formation

ExcelJob accompagne ses clients dans le renforcement des capacités de leurs collaborateurs et propose un catalogue de formations réalisées en présentiel ou à distance sur plusieurs thématiques.

Notre connaissance de l’ensemble des secteurs d’activités et notre proximité avec nos clients nous permettent de proposer des modules sur-mesure & clé en main.

Où, selon vous, se situe la plus grosse difficulté des entreprises africaines ?

Il y a une réelle difficulté pour les entreprises d’attirer les jeunes talents, du fait justement des faibles investissements dans la digitalisation du marché de l’emploi. Les entreprises ne savent pas forcément comment trouver ces talents. C’est la raison pour laquelle j’ai créée ExcelJob.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus dans votre ambition d’accompagner les entreprises ?

Honnêtement, je crois que rien ne peut freiner une entreprise comme la mienne aujourd’hui ! J’ai le sentiment que ExcelJob répond à un besoin très fort et que ce projet accompagne le développement général de la République Démocratique du Congo.

Tout d’abord, c’est un besoin car le taux de chômage est élevé, mais ce n’est pas une fatalité, surtout quand on connait la richesse que notre jeunesse porte en elle. L’offre d’emploi formelle en RDC existe mais elle doit évoluer avec son temps.

Un mot sur la digitalisation du marché de l’emploi

Depuis le COVID, la digitalisation connait un mouvement accéléré à cause de la crise. La digitalisation n’est plus une option. Ce n’est plus un luxe, c’est la norme. Aujourd’hui, pas de recrutement sans e-recrutement ! Et dans ce processus, les Jobboards sont l’outil incontournable d’assistance au recrutement dont dispose les professionnels avisés.

Les avantages de la digitalisation ne sont plus à démontrer. L’accès à Internet est une clé qui offre de multiples opportunités. Selon moi, c’est la priorité dans le développement de la RDC. Les crises sanitaires que nous avons connues, il y a quelques années, nous ont d’ailleurs permis de réaliser à quel point l’inégalité dans l’accès à Internet a des répercussions négatives sur l’inclusion des populations.

Pensez-vous que l’Afrique est sur la bonne voie pour bien gérer le monde de l’emploi ?

Je pense que l’Afrique doit se concentrer aujourd’hui sur l’accès à Internet gratuit. J’ai bon espoir que la multiplication des bornes Internet sans fil entraîne rapidement une diversification de la couverture du réseau. Car j’en suis convaincue, avec un accès répandu et gratuit au Wi-Fi par la population, l’éducation et le marché de l’emploi s’en trouveraient immédiatement dynamisés et toutes sortes d’initiatives entrepreneuriales pourraient fleurir librement.

Les pays d’Afrique devront approfondir les réformes et attirer les investissements nécessaires pour une digitalisation accrue des services, condition essentielle pour une croissance économique forte, résiliente, verte et créatrice d’emplois de qualité.