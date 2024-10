Inondations en Afrique : 10 millions d’enfants privés d’école selon l’ONG Save the Children

Les inondations en Afrique de l’Ouest et centrale privent 10 millions d’enfants d’éducation, révèle l’ONG Save the Children, appelant à une action urgente.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ont plongé des millions de familles dans la détresse. Selon l’ONG Save the Children, 10 millions d’enfants se retrouvent actuellement privés d’accès à l’éducation, une conséquence directe des inondations massives qui ont ravagé des pays tels que le Nigeria, le Mali, le Niger et la République démocratique du Congo. Face à cette situation alarmante, l’ONG appelle à une action urgente pour empêcher une crise éducative sans précédent.

Une éducation noyée sous les eaux

Les inondations, qui se sont intensifiées depuis le début de la saison des pluies, ont provoqué la destruction de milliers d’écoles dans des régions déjà fragilisées. Au Niger, plus de 5 000 salles de classe ont été rendues inutilisables, obligeant le gouvernement à reporter la rentrée scolaire de trois semaines. Au Mali, une situation similaire a contrainte à décaler la reprise des cours. Dans certains États du Nigeria, les inondations ont touché des zones entières, paralysant le système éducatif.

Ces enfants viennent s’ajouter aux 36 millions d’autres qui, pour des raisons liées à la pauvreté ou aux conflits, sont déjà exclus de l’école, exacerbant une crise éducative persistante dans la région.

Des familles déplacées et des écoles transformées en refuges.

Les inondations ne se contentent pas de détruire les infrastructures éducatives, elles perturbent aussi la vie quotidienne des familles. Près d’un million de personnes ont été déplacées à cause des crues, cherchant refuge dans des bâtiments publics, dont de nombreuses écoles. En République démocratique du Congo, dans la province du Tanganyika, les écoles ont été réquisitionnées pour héberger des familles déplacées, privant ainsi des milliers d’enfants de la possibilité d’étudier.

Un avenir incertain pour les enfants africains

Au-delà des pertes matérielles, l’impact psychologique sur ces enfants est immense. Vishna Shah-Little, responsable régionale de Save the Children, décrit la situation avec émotion : « En plus de voir leurs familles ravagées et leurs foyers détruits, les enfants doivent voir leur éducation engloutie par les eaux. » Cette déclaration reflète l’ampleur du traumatisme que subissent ces jeunes, dont l’avenir est de plus en plus incertain.

Les inondations massives viennent également accroître les risques de maladies et d’insécurité alimentaire, aggravant la vulnérabilité de millions de personnes déjà touchées par la pauvreté.

Appel à une action urgente pour l’éducation

Face à cette crise, Save the Children exhorte les gouvernements et les partenaires internationaux à intervenir rapidement. L’ONG appelle à la mise en place de mesures d’urgence pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité, même dans des conditions extrêmes. Des solutions alternatives, telles que l’enseignement à distance ou la construction d’écoles résistantes aux catastrophes naturelles, sont préconisées.

Elle insiste également sur la nécessité de réformer les infrastructures scolaires pour les rendre plus adaptées aux phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents, en lien direct avec le changement climatique.