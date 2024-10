Cameroun : un pont important cède sous la pression des inondations

Dans l’Extrême-Nord du Cameroun, les inondations ont provoqué l’effondrement du pont reliant le centre de la ville de Yagoua aux quartiers populaires comme Kaskao et Gabara. Sous la pression des eaux, cette structure vitale a cédé, laissant les habitants dans une situation difficile depuis presque un mois. Pour pallier cette destruction, la mairie a mis en place une passerelle en planches pour permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler.



Cette situation perturbe profondément le quotidien des résidents de Yagoua et des communes voisines. Les habitants dépendent du pont pour se déplacer entre les deux rives de la ville. Et son effondrement complique les activités commerciales et scolaires. La ville est coupée en deux, et la fragilité de la passerelle temporaire ne fait qu’aggraver les difficultés.

Adaptation des habitants face à l’urgence

La passerelle en planches, bien que fragile, permet à des piétons, vélos et motos légères de traverser la rivière. Cependant, les véhicules ne peuvent plus passer, ce qui paralyse une grande partie des activités économiques et sociales de la région. La première semaine de cours a également été perturbée, avec plusieurs élèves obligés de changer d’école en raison des difficultés d’accès.

Pierre Lirawa, maire de Yagoua, exprime son espoir de voir des solutions plus pérennes pour cette ville constamment menacée par les effets du changement climatique. « Il faut refaire ce pont et même le dupliquer, car c’est la seule voie reliant ces deux parties de la ville », déclare-t-il. Il évoque également d’autres besoins urgents de la ville : reconstruire les salles de classe, réparer les réseaux d’eau potable endommagés et trouver des logements sûrs pour les populations sinistrées.

Une région dévastée par les inondations

Le pont détruit de Yagoua n’est qu’un exemple parmi d’autres des dégâts importants causés par les inondations dans cette région. Au Cameroun, près de 9 000 habitations ont été détruites, et des milliers d’hectares de cultures ont été ravagés par les eaux. Le maire appelle à une aide plus large pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle. Les inondations dans l’Extrême-Nord du Cameroun ont causé des dommages considérables, touchant durement les infrastructures et les habitations.

Outre le pont de Yagoua, les inondations ont détruit des routes, coupant l’accès à de nombreuses localités. Les champs inondés menacent la sécurité alimentaire dans cette région majoritairement agricole. Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités locales et les habitants s’efforcent de reconstruire. Le pont de Yagoua représente bien plus qu’un simple passage : il est le symbole d’une région qui lutte pour sa survie face aux éléments.